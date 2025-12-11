США предложили Европе вернуть Россию в мировую экономику

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Инициатива Вашингтона тут же вызвала дискуссии.

Вашингтон предложил Евросоюзу план по возвращению России в мировую экономику, как часть процесса урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

США выразили готовность инвестировать в стратегические отрасли российской экономики, начиная редкоземельными металлами и заканчивая бурением нефтяных скважин в Арктике.

Инициатива Вашингтона вызвала дискуссию с ЕС, результат которой, как отмечают авторы статьи, может «коренным образом изменить экономическую карту континента».

Ранее 5-tv.ru писал, что американский конгрессмен-республиканец Томас Мэсси представил проект выхода США из НАТО.

Организация Североатлантического договора — реликт Холодной войны, созданная для противодействия СССР. Членство в ней больше не отвечает интересам национальной безопасности США. Деньги, которые Вашингтон тратил в рамках НАТО, должны быть направлены на защиту страны.

