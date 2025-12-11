В США загорелся авиацентр, в котором якобы находятся обломки НЛО

Фото: 5-tv.ru

На территории аэродрома в Розуэлле в штате Нью-Мексико произошло возгорание в районе ангара, который конспирологи много лет связывают с легендой о крушении НЛО. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Пожар возник в здании, расположенном рядом с ангаром № 84. Сторонники теории о «розуэлльском инциденте» уверены, что именно там могут находиться обломки неопознанного объекта, якобы упавшего в 1947 году.

«Власти опасались, что пожар может спровоцировать опасный взрыв из-за хранившихся поблизости опасных материалов и кислородных баллонов», — говорится в сообщении издания.

Пожарным потребовалось около двух часов, чтобы локализовать и полностью потушить огонь. Данных о пострадавших или возможных причинах происшествия пока нет.

Розуэлльский инцидент — это событие 1947 года в США, связанное с обнаружением обломков неопознанного объекта недалеко от города Розуэлл в штате Нью-Мексико.

В июле 1947 года фермер Уильям Брейзел нашел на своем ранчо странные металлические обломки, которые было невозможно повредить. Авиабаза Розуэлл сначала объявила о поимке «летающего диска», но вскоре армия уточнила, что это был метеозонд.

По данным расследований ВВС США, обломки принадлежали секретному проекту «Могул» — программе высотных воздушных шаров для слежения за советскими ядерными испытаниями. Материалы включали радароотражатели с необычными свойствами, произведенные фирмой по игрушкам.

