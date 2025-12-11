Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Официальный представитель МИД РФ привела пример личного разговора с немецким журналистом, в котором обсуждалась роль Москвы в истории континента.

Россия больше не собирается спасать Европу — теперь это задача самих европейских стран. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на всероссийском форуме поддержки ветеранов специальной военной операции «Вместе победим» в Национальном центре «Россия», ее слова приводит ТАСС.

«Прямой потомок Бисмарка (Отто фон Бисмарк, первый канцлер Германской империи. — Прим. ред.) работает у нас журналистом, он гражданин Германии, знаете, что он мне сказал? Он мне говорит: «А когда вы нас спасете?» Я говорю: «Нет, мы вас уже один раз спасли, это было 80 лет назад», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что, помогая Европе в прошлом, Россия «кусок от себя оторвала и отдала».

Ранее официальный представитель МИД РФ заявляла, что страны Африки продолжают сохранять отношения с Россией и не поддаются давлению западных государств.

По словам дипломата, африканские государства смогли, несмотря на многочисленные посулы, обещания и попытки уговоров, отказаться от требований западных стран дистанцироваться от Москвы, вводить санкции или поддерживать различные эмбарго и ограничительные списки. Она отметила, что подобное поведение Запада длится уже многие годы, однако страны региона остаются стойкими перед внешним давлением.

Захарова уточнила, что речь идет о так называемом мировом большинстве — государствах Африки, Азии и Латинской Америки, которые на протяжении столетий сталкивались с колониальным или экономическим давлением, но сумели сохранить историческую память и стремление к самостоятельности.

