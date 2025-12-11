Портал «Грамота.ру» выбрал слово 2025 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Мария Семенова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

За лидера проголосовали 42% лингвистов из числа жюри.

Лингвистический портал «Грамота.ру» выбрал «зумер» словом 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ресурса.

«Зумер» обошел «выгорание», занявшее второе место, и «ред-флаг», получивший третье. Всего за слово-победитель проголосовали 42% участников жюри. «Выгорание» получило 38% голосов, «ред-флаг» — 37%, а занявший четвертое место «промпт» — 36%.

Всего в шорт-лист вошли 12 слов-кандидатов, за них голосовали 469 филологов из 23 организаций Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

Замдиректора по научной работе, заведующая отделом лексикографии современного русского языка Института лингвистических исследований РАН Марина Приемышева объяснила, что, хотя слово «зумер» давно всем известно, теперь оно расширило свое значение. Это символический ярлык для юного поколения, отражающий стремление старших понять черты современной молодежи, отметила эксперт.

О зумерах много говорят и пишут, это слово прочно вошло в публицистику и активно употребляется в СМИ, подчеркнул руководитель портала «Грамота.ру» Константин Деревянко.

Ранее 5-tv.ru писал, что словом 2025 года, по версии Оксфордского словаря, стало существительное «рейджбейт».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.