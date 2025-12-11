Лишь бы влезть в то самое платье: главные ошибки тех, кто худеет к Новому году

Фото: www.globallookpress.com/Andrey Arkusha

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Желание избавиться от лишних сантиметров в талии за неделю еще никого не сделало здоровее. Можно ли получить стройную фигуру к празднику безопасно?

В новогоднюю ночь хочется выглядеть потрясающе, это естественное желание. Куда менее естественно (и полезно) пытаться похудеть к празднику за пару недель. Однако каждый год тысячи мужчин и женщин отказываются от еды, чтобы надеть «тот самый наряд». Увы, но эти экстренные меры чаще приводят к плохому самочувствию и проблемам со здоровьем, что омрачает заветный вечер и дальнейшую жизнь. Еще хуже, что строгие диеты порой приводят к обратному эффекту. Об этом журналистам издания Газета.ру рассказала соосновательница сети студий балета и растяжки Ксения Гуфранова.

По словам тренера, самые популярные способы похудеть — жесткие монодиеты, голодание и резкое уменьшение калорий. Внезапная радикальная перестройка системы питания — это стресс, из-за которого в организме замедляется обмен веществ, происходит потеря воды и мышечной массы. Внешне человек становится более худым, но как только диета заканчивается, происходит быстрый набор веса, да еще и с запасом. После голодных недель тело стремится вернуть себе все, что потеряло и подстраховаться на будущее.

Гораздо безопаснее и перспективнее снижать калорийность умеренно и постепенно. Важно сохранить разнообразный рацион с достаточным количеством белка, овощей, полезных жиров и сложных углеводов и худеть максимум на килограмм в неделю, а лучше на полкило. Кроме того, только питанием проблему лишнего веса не решить.

«Резко урезается рацион, но не увеличивается двигательная активность. В результате тело худеет в первую очередь за счет мышц, падает тонус, метаболизм замедляется. В дальнейшем это только усложняет контроль веса», — предупредила Гуфранова.

Как худеть правильно — эффективно и безопасно

Чтобы похудеть и закрепить результат на долгий срок, нужно сочетать сбалансированное питание и регулярную физическую активность — проводить две силовые или функциональные тренировки в неделю, ходить и получать кардионагрузки. Так получится и сбросить вес, и сохранить мышцы, и улучшить чувствительность к инсулину. Как результат — хорошее самочувствие, бодрость и энергичность, сжигание исключительно жира.

Еще одна ошибка — резкий переход к изматывающим и частым тренировкам. Для активных спортивных занятий нужна подготовка. Если не повышать нагрузку постепенно, после каждого похода в зал вы будете чувствовать себя только хуже. Повысится утомляемость, вероятны травмы, скачки давления — надолго вас не хватит. Необходимо тренироваться стабильно и рассчитывать силы. Две три тренировки средней интенсивности в неделю плюс свободные дни для отдыха.

Правильное решение — запланировать разумную, но стабильную нагрузку. Новичкам в спорте лучше начинать с 2–3 тренировок в неделю средней интенсивности, чередовать силовые и кардио, оставлять дни восстановления. Также не стоит просто худеть — нужно ставить реальные цели, сроки и прилежно фиксировать промежуточные результаты. Это поможет сохранить мотивацию и не бросить начатое. Одной из целей должно быть хорошее самочувствие. А еще нельзя переедать и планировать сжечь лишнее голодом и спортом.

Что дороже — фигура или здоровье и хорошее настроение?

«Известно, что 70% успеха дает питание, а спорт помогает формировать фигуру, поддерживать здоровье и расход энергии. Важен баланс и комплексный подход к телу. Осознанный рацион плюс движение и режим», — подчеркнула специалист.

Любые запреты и чрезмерно жесткие меры возвращаются бумерангом, утверждает Ксения Гуфранова. Небольшие радости в виде десерта — не преступление. Не стоит также перегружать себя: работа, тренировки, голодовка, подготовка к праздникам, недосып — все это заставляет тело худеть под давлением огромного стресса. Нельзя жертвовать отдыхом ради новогоднего платья. Сделайте целью здоровую стройность и уважение к своему телу, и вы встретите Новый год счастливыми. Вне зависимости от цифр на весах.

Ранее 5-tv.ru назвал неочевидные продукты, способные вызвать бессонницу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.