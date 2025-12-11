От елки до салюта: пять штрафов, которые могут получить россияне на Новый год

Желание сэкономить на елке может обернуться штрафом в Новый год

Новогодние развлечения могут стоить дорого — незаконная вырубка елки, салюты и шум в ночное время находятся под особым запретом в праздничные дни.

Праздничная беспечность может обернуться серьезными финансовыми потерями. «Известия» выяснили, чего точно нельзя делать в Новый год.

Так, например, желание сэкономить на елке и срубить ее в лесу грозит штрафом до четырех тысяч рублей, а в отдельных случаях — до полумиллиона. Запуск салюта во дворе многоэтажки — от двух до пяти тысяч. Распитие шампанского на улице — еще полторы тысячи.

Даже, казалось бы, безобидная праздничная гирлянда на автомобиле, если она мешает другим водителям, может стать поводом для штрафа в 500 рублей. А после боя курантов наступает время тишины. Нарушение покоя соседей шумными гуляниями может обойтись в сумму до трех тысяч.

