Самозанятым будут оплачивать больничные с 2026 года

Для получения выплат следует соблюсти ряд условий.

Тем, кто работает сам на себя, самозанятым, в новом году разрешат брать больничный. Им теперь тоже будут оплачивать листок нетрудоспособности. Правда, при соблюдении нескольких условий. Во всех деталях разбирался корреспондент «Известий» Виталий Ханин.

Нет выполненных заказов — нет денег. Этот простой закон известен всем самозанятым, но теперь есть нюансы. В 2026 году им, наконец, разрешат брать больничный.

Артем — музыкант. Недавно он буквально скакал на костылях в студии после того, как сломал палец на ноге, а теперь готов участвовать в новой экспериментальной программе.

«Мне приходилось передвигаться на костылях, но задач было столько, и их было необходимо решать. Приходилось с болью в ноге, на обезболивающих идти работать, выполнять свои поставленные задачи для того, чтобы можно было, в целом, существовать. Если бы данная инициатива уже работала, я бы мог спокойно сесть на больничный», — признался музыкант Артем Копченко.

Программа пока что добровольная. Кто хочет право на больничный, должен каждый месяц платить взнос 3,84% от максимальной суммы, которую можно получить за месяц болезни. На выбор: либо 30 тысяч рублей, либо 50. Платить будут за каждый день. В любом случае получается, что выгодно болеть не меньше двух недель.

«Он заболел, заболел близкий, он ухаживает за ребенком. Вот это страховой случай. Тогда Фонд социального и пенсионного страхования в этот период выплатит соответствующие средства. Для того, чтобы вступить в эту программу, необходимо также дистанционно зарегистрироваться», — пояснил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Будут повышающие и понижающие коэффициенты. Если не брать листок нетрудоспособности полтора или два года, то можно получить скидку. А если болеть дольше месяца, то и цена страховки в следующем году увеличится. Но даже не превышая лимит, как считают эксперты, можно найти лазейку для мошенничества. Заплатить 24 тысячи, а получить в два раза больше. Искушение.

Дизайнеры или маркетологи могут устроить себе офис хоть на кухне, лишь бы был ноутбук. Даже пианино можно преподавать из дома, то есть там, где никто ничего не заметит. К тому же у людей, работающих на себя, самый лучший начальник, и он может не заметить, как его любимый сотрудник, то есть он сам, продолжает работать даже во время больничного или использует насморк, чтобы подстраховаться, когда нет заказов. Вот только в налоговой с такими самозанятыми «Остапами Бендерами» работать уже давно научились. Так что «командовать парадом» все равно будет закон.

Листок нетрудоспособности, естественно, может выдать только врач, а у него уголовная ответственность за подлог. Может начать проверку и налоговая. Например, если во время болезни самозанятый получит оплату за свои товары и услуги.

«Я допускаю, что Фонд социального страхования, узнав, что вот так это произошло, что злоупотребил правом и так далее, может обратиться в суд, в конце концов, взыскать эти деньги, но такие случаи будут единичными, я вас уверяю», — считает доктор юридических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Марина Буянова.

Все документы электронные. Больничные автоматически попадают в систему, и подтвердить их можно через портал «Госуслуги» или приложение «Мой налог».

