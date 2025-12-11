Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Степан Яцко; 5-tv.ru

По словам продавцов, в здании не сработала сигнализация.

Появились новые детали крупного пожара в Петербурге на Правобережном рынке, где минувшим вечером выгорело больше полутора тысяч квадратных метров.

Один человек погиб, еще один пострадал. По предварительным данным, ущерб составил больше сотни миллионов рублей. С места ЧП передает корреспондент «Известий» Роман Иконников.

Вот такой жуткий дым и гигантское пламя застала на месте съемочная группа. Прилегающие улицы вскоре оцепили. Пламя распространялось стремительно. Вскоре после начала пожара огнем был охвачен весь второй этаж, а уровень сложности повысили до второго номера.

«Вышли с собакой гулять, увидели, что горит кусок рынка, написал жене, еще малая площадь горела. Потом, пока ходили туда-сюда, уже загорелись все части», — рассказал очевидец Артем.

Из здания, где торговали продуктами и строительными материалами, эвакуировали около 100 человек. Но некоторым пришлось выпрыгивать из окон. Один человек при этом погиб. Еще одного с переломами обеих ног увезли в больницу.

«Взорвался баллон просто газовый. Пожар начался со второго этажа, как многие говорят, тут даже выпрыгивали чтобы спастись просто», — рассказал сотрудник МЧС Ярослав Касалапов.

По словам продавцов, пожарная сигнализация не сработала. Дознавателям предстоит выяснить, устанавливались ли там вообще пожарные извещатели. Владельцы некоторых магазинов узнали о случившемся только после нашего звонка.

«Я не знаю, почему так случилось, у нас даже в рупор никто не объявлял, что мы горим. Договор у нас с рынком, а насчет страховки, это я ничего не знаю», — рассказала сотрудница магазина товаров из Армении Елена.

Директор Правобережного рынка комментировать ситуацию телеканалу отказалась.

Год назад МЧС устраивало внеплановую проверку и находило нарушения, собственнику выносилось предостережение. А пять лет назад на рынке не оказалось автоматических пожаротушителей и вытяжки для дыма.

Суммы ущерба в отдельных торговых точках от одного до десятка миллионов рублей. Владельцы в растерянности: кто будет возмещать убытки? Известно, что в 2020 году рынок на Дыбенко вместе с землей перешел в полную собственность акционерного общества. На месте торгового комплекса собирались строить многоэтажки.

