На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Влады

Фото, видео: 5-tv.ru

У девочки врожденный порок сердца.

На новогоднее чудо и нашу помощь сейчас надеется маленькая Влада. У девочки врожденный порок сердца. Она уже перенесла несколько операций, но теперь нужна еще одна, на которую семье не хватает 3 000 000 рублей. Но помочь можем мы с Вами. Для этого нужно просто отправить СМС с суммой пожертвования на короткий номер 22-22 или отсканировать QR-код на экране.

В свои четыре года Влада уже полноценная помощница на кухне. Она накрывает на стол, сама готовит омлет, но от микроволновой печи держится подальше — опасно для кардиостимулятора. У девочки сложный врожденный порок сердца.

«Влада — боец. Это очень сильный человек. Сильнее я, наверное, не встречал — не только детей, но и взрослых. Так бороться за свою жизнь! И при этом я не встречал людей добрее», — рассказал о дочери приемный папа Влады Антон Харламов.

Влада — приемный ребенок. Отказничок. Родители удочерили девочку, зная о проблемах с ее здоровьем. И, вопреки прогнозам врачей, сразу начали бороться за маленькую жизнь.

«Состояние у Влады было тяжелое. Кто-то говорил, что Влада — не жилец, что она навсегда останется овощем и умственная отсталость, ребята, не портите себе жизнь, зачем вам все это надо. Я честно скажу: было очень страшно», — поделилась приемная мама Влады Мария Харламова.

Правая часть сердца Влады не развита — орган не может должным образом перекачивать кровь в легкие. Девочка перенесла пять операций на открытом сердце и множество вспомогательных вмешательств. За ее жизнь боролись лучшие немецкие кардиохирурги.

После этого Влада, наконец, начала восстанавливаться — плавать, заниматься с педагогами, даже ходить в детский сад. Но контрольное обследование в августе показало: ребенка вновь нужно спасать.

«У нее есть осложнения. После перенесенной корректирующей операции Фонтена у нее возник тромбоз. Венозный тромбоз достаточно крупных сосудов. Сейчас она должна приехать в клинику, чтобы пережить очередной этап коррекции осложнений этого тромбоза», — объяснила кандидат медицинских наук, главный врач детского медицинского центра «Тигренок» Надежда Раппопорт.

Тромбы в артерии затрудняют кровоток в левом легком — сатурация у Влады постепенно падает. Времени крайне мало — действовать нужно прямо сейчас.

«В любой момент ее сердце может остановиться, поэтому эта операция ей необходима. Стоимость операции для нашей семьи неподъемная — это 162 300 евро. И, к сожалению, без поддержки людей нам не справиться», — сказала приемная мама Влады.

Большую часть суммы родители уже собрали, осталось 3 000 000 рублей. И помочь можем мы с вами — зрителями Пятого канала. Для Влады это настоящий шанс: устранить осложнения и продолжить свой путь к выздоровлению. Чтобы вырасти и, как ее спасители, стать врачом.

«Я люблю с папой играть в доктора. Могу поставить большой-большой шприц, вот такой!» — поделилась маленькая Влада.

Давайте вместе поможем Владе. Отправьте СМС с суммой пожертвования, она может быть любой, на короткий номер 22-22. Большое вам спасибо!