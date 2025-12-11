Еда против стресса: почему после тяжелого рабочего дня тянет на пиццу и бургеры

Фото: 5-tv.ru

Говорят, тело знает, что ему нужно, и подает соответствующие сигналы, главное — распознать их. Но зачем ему фастфуд?

Многие замечают, что после очередного долгого понедельника на рабочем месте больше всего хочется съесть порцию картошки фри, пиццу или бургер. У этого явления есть вполне объяснимые физиологические причины, и оно вовсе не связано с отсутствием силы воли, утверждает врач-диетолог Елена Морошкина. О них специалист рассказала журналистам издания Газета.ру. По ее словам, все дело в попытке уставшего организма пережить стресс и вернуть растраченную энергию. И это нормально.

«Мозг стремится быстро получить топливо, поскольку за день потратил много глюкозы — своего основного энергетического ресурса. Фастфуд идеально отвечает этим запросам, так как содержит много простых углеводов и жиров, а значит, дает быстрое удовольствие и мгновенную подпитку», — объяснила доктор.

Как отметила Морошкина, гормон стресса кортизол усиливает голод, а также пробуждает тягу к сладостям и жирной пище. А головной мозг воспринимает ужин в фастфуд-заведении как вознаграждение за изматывающий труд. Эту еду врач назвала утешающей. Сопротивляться желанию съесть бургер трудно, так как вечером снижается активность префронтальной коры — зоны мозга, отвечающей за самоконтроль.

Диетолог подчеркнула, что даже пропагандист правильного питания может дать слабину в конце трудного дня. И это не значит, что он сдался. На самом деле его организм просто перешел в режим энергосбережения. Но есть нюансы. «Слабости» больше подвержены те, кто питается нерегулярно и не высыпается. Голодное тело рано или поздно начинает протестовать и требует насыщения, желательно самым быстрым способом.

Излишняя строгость в питании не нужна. Борьба со стрессом важнее

Морошкина считает, что не надо устанавливать абсолютный запрет на фастфуд. Лучше сделать так, чтобы желание набить желудок жирной едой возникало реже — снизить нагрузку на мозг и установить здоровый рацион. Есть нужно каждые четыре-пять часов, между приемами пищи перекусывать йогуртами, орехами, творогом, овощами и хумусом. И не забывать про питьевой режим.

«Фастфуд — специально созданный продукт, который воздействует на центр удовольствия. Сочетание жира, сахара и соли вызывает выброс дофамина, поэтому в стрессовые дни такой перекус ощущается как быстрое облегчение. В результате у некоторых людей постепенно формируется условный рефлекс: стресс — фастфуд — облегчение — повторение», — предупредила Морошкина.

Чтобы уберечь себя от вредного объемного ужина, можно заранее приготовить полезный перекус. Мозг выберет легкий путь — скорее прийти домой и получить его, не тратя время на работу у плиты. Позаботьтесь о себе днем — и вечером не будет «срыва». Но если он все-таки случился, просто позвольте себе эту награду. Главное — не превращайте ее в привычку.

