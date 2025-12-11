Жирный и опасный: почему нужно отказаться от майонеза?

Фото: 5-tv.ru

Злоупотребление майонезом влечет повышение риска ожирения и развития болезней сердца и сосудов. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказала врач-эндокринолог Маргарита Белоусова.

По словам врача, скрытая опасность этого соуса заключается в том, что для его производства используется большое количество подсолнечного масла, что делает его крайне калорийным.

Кроме того, в состав майонеза промышленного производства зачастую входят трансжиры, которые добавляют для увеличения срока годности продукта. Подобные вещества опасны повышением риска развития атеросклероза.

При этом врач уточнила, что совсем исключать майонез из рациона не стоит, важно просто не злоупотреблять им. Как отметила Белоусова, для приготовления салата весом в 500 граммов будет достаточно двух-трех столовых ложек соуса.

В качестве полезной замены майонезу можно попробовать заправить салат натуральным йогуртом или кефиром.

