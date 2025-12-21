Без стресса и беготни: как быстро и просто устранить беспорядок после праздников
Уборка после праздников должна начинаться со сборки мусора и очищения стола
Фото, видео: 5-tv.ru
Уборка всего дома после новогоднего застолья за час — не чудо, а реальность! Главное — четко следовать плану, который уже подготовили для вас профессионалы.
Праздники проходят, а следы остаются — жирная посуда, крошки, упаковки, иголки от елки, хаос на кухне и в гостиной. Но есть четкая система, которая экономит до двух-трех часов уборки без стресса и беготни. О ней в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала специалист по организации пространства Екатерина Ефимова.
С чего начать, чтобы уборка прошла быстро и без хаоса
Профессионалы начинают не с кухни и даже не с посуды. Первым героем истории о наведении порядка в разрушенном праздниками доме становится контейнер для мусора и чистая рабочая поверхность. В стартовую тройку входят следующие действия: вынести мусор или поставить большую емкость для его сбора, спрятать все одноразовое (салфетки, скатерть, упаковки) и освободить обеденный стол.
Благодаря этим нехитрым действиям в правильной последовательности можно в считанные минуты создать ощущение приближающейся чистоты. Потому что, во-первых, все мелкое визуально создает ощущение хаоса, свободная поверхность необходима как база для сортировки, а моментальный эффект бодрит, прибавляет энергии и энтузиазма.
Типичные ошибки «быстрой» уборки и решение проблемы — оптимальный алгоритм
Эксперт подчеркнула, что главный принцип рациональной хозяйки — сначала убрать все лишнее, потом чистить. Не стоит начинать с грязной посуды, раскладывать вещи, пока не убран мусор, пытаться «убрать все и сразу», метаться между комнатами и складывать остатки еды, пока стол грязный.
Универсальный алгоритм послепраздничной уборки включает в себя семь шагов, благодаря которым весь процесс занимает от 45 до 70 минут:
- Сложить весь мусор в один пакет.
- Определить бумагу, упаковку и ленты в отдельный контейнер.
Полностью освободить стол.
- Переложить в контейнеры оставшуюся еду.
- Загрузить посудомоечную машину или вымыть посуду вручную.
- Протереть все поверхности на кухне и стол.
- Помыть пол вокруг стола.
Преимущества этой схемы в том, что она охватывает достаточно большой объем и дает быстрый результат.
Средства, которые реально сокращают время уборки
Вам действительно понадобятся только эти вещи: губка-скребок, спрей-растворитель жира, мешки для сортировки мусора, если вы предпочитаете раздельный сбор, универсальные салфетки из микрофибры и «корзина-перемещалка». Это такая емкость, желательно вместительная, в нее вы будете складывать предметы, которым только предстоит найти подходящее место в доме.
Екатерина Ефимова считает переоцененными хендмейд-растворы для очистки (когда десяток моющих средств сливаются в ядреный коктейль), наборы из тряпок разных видов, форм и функций, декоративные коробки для временного хранения и влажные салфетки. Без всех этих помощников, уверена специалист, можно обойтись.
Как справиться с трудными загрязнениями и мусором от елки
По словам эксперта, жир на плитке и столешнице не нужно оттирать сразу после нанесения средства. Загрязнения растворятся сами, если вы распылите вещество, а потом дадите ему время подействовать. Буквально несколько минут. Затем нужно будет только провести губкой. Пятна от темных напитков прекрасно удаляет раствор соды с лимонным соком или специальное средство-активатор. Тут главное не затягивать — не более чем через 20 минут нужно смыть его водой. Идеальный принцип: смочи, подожди, удали грязь одним движением.
Елку, декор и упаковку от подарков тоже необходимо убрать. Начните с новогоднего дерева — встряхните, соберите иголки, вынесите из дома. Искусственное разберите, отдельно сложите ветки и гирлянды. Важно правильно хранить декор после наведения порядка. Первым делом отсортируйте хрупкое и поместите в отдельный пакет, остальное — в другой. Не забудьте подписать емкости или мешки, в которые складываете украшения.
Если вы отмечали Новый год большой компанией — отлично! Это поможет в разы ускорить уборку. Каждый должен получить конкретную задачу и выполнять только ее. Например, один человек собирает посуду, другой складывает остатки еды, третий расставляет мебель по местам, четвертый сортирует мусор. Важно, чтобы никто не мешал остальным и делал только порученное. Итог — чисто через 15–20 минут.
Лайфхаки от профессионального организатора пространства
Порядок в доме — это система, у которой должны быть строгие правила. Не все они интуитивно понятны, поэтому побеждать рассеянность стоит с помощью точно составленного плана. Эксперт Ефимова рекомендует никогда не убирать в холодильник еду со стола в праздничной посуде — лучше сложите ее в прозрачные контейнеры. И место сэкономите, и не забудете о еде, быстро ее съедите в ближайшие дни.
Всегда запасайтесь одной большой коробкой с отметкой «Разнесу позже» — в нее поместится весь «визуальный шум». Включайте таймер на 20 минут — благодаря установке срока концентрация возрастает в два раза. Не мойте сразу все бокалы, сначала замочите их в теплой воде, потом сможете удалить загрязнения быстрее. И всегда протирайте пол после окончания уборки в конкретной зоне, а не во всей квартире сразу.
Чтобы не убирать дом слишком долго, подготовьте заранее «послепраздничную коробку». Сложите в нее средство от жира, мешки, губки и тряпки из микрофибры. Впрочем, пусть она вообще всегда будет наготове. Достали, поработали, убрали обратно — очень удобно. И помните, что быстрая уборка — это не скорость рук, а правильная последовательность:
- Убрать лишнее.
- Загрузить посуду.
- Очистить рабочие поверхности.
- Разобраться с остатками еды.
- Убрать декор на хранение.
