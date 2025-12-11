Любимый вкус и небольшие траты: ТОП-10 бюджетных салатов на Новый год

Фото: 5-tv.ru

Некоторые дорогие ингредиенты с легкостью можно заменить на более доступные продукты.

Праздничный стол не обязательно должен быть дорогим. Достаточно использовать простые и недорогие продукты. URA.RU составило подборку популярных и вкусных новогодних салатов из доступных ингредиентов.

Салат «Нежность» с курицей

Фото: 5-tv.ru

Ингредиенты: куриное филе, картофель, морковь, яйца, лук репчатый, майонез.

Способ приготовления: куриную грудку и овощи необходимо отварить, яйца сварить вкрутую. Затем нарезать ровными кубиками. Лук нужно мелко нашинковать и облить кипятком для устранения горечи. После этого салат сформировать послойно, промазывая майонезом каждый слой.

«Праздничный» с копченой курицей

Фото: 5-tv.ru

Ингредиенты: копченая курица, консервированные ананасы, кукуруза, яйца, майонез.

Способ приготовления: копченую курицу необходимо отделить от кожи и костей и разобрать на волокна. У консервированной кукурузы предварительно слить жидкость. Консервированный ананас и отварные яйца нарезать кубиками. Все подготовленные ингредиенты переместить в салатник, добавить майонез и тщательно перемешать.

Салат «Крабовый» по-новому

Фото: 5-tv.ru

Ингредиенты: крабовые палочки, консервированная кукуруза, рис, яйца, огурцы, майонез.

Способ приготовления: рис и яйца отварить. Крабовые палочки нужно нарезать брусочками среднего размера, а свежие огурцы небольшими кубиками. У консервированной кукурузы следует предварительно слить лишнюю жидкость. Все ингредиенты соединить в глубокой миске, заправить майонезом и аккуратно перемешать.

Салат «Витаминный» с капустой

Фото: 5-tv.ru

Ингредиенты: капуста белокочанная, морковь, яблоко, растительное масло, лимонный сок.

Способ приготовления: капусту нужно тонко нашинковать, добавить немного соли и размять руками до появления сока и мягкости. Морковь нужно натереть на крупной терке, яблоко нарезать тонкой соломкой. Все ингредиенты соединить в салатнике, заправить растительным маслом и лимонным соком.

Салат «Селедка под шубой» экономная

Фото: 5-tv.ru

Ингредиенты: сельдь, картофель, морковь, свекла, лук репчатый, майонез.

Способ приготовления: свеклу, морковь и картофель отварить в кожуре до полной готовности, остудить, затем очистить от кожуры и натереть на терке среднего размера. Сельдь очистить от кожи и костей, филе нарезать мелкими кусочками. Репчатый лук нужно как можно мельче нашинковать и замариновать в уксусе на 10 минут. После этого слоями салат выложить на блюдо: сначала картофель, затем — сельдь, смешанная с луком, далее — морковь, последний слой — свекла. Каждый слой покрывается тонкой майонезной сеткой.

Салат «Минутка» с фасолью

Фото: 5tv-ru

Ингредиенты: консервированная фасоль, сухарики, вареная колбаса, маринованные огурцы, майонез.

Способ приготовления: консервированную фасоль необходимо тщательно промыть от заливки. Вареную колбасу нарезать ровными кубиками среднего размера. Маринованные огурцы нарезать соломкой. После этого все ингредиенты соединить в миске, добавить сухарики и заправить майонезом.

Салат «Купеческий» с грибами

Фото: 5-tv.ru

Ингредиенты: шампиньоны — 300 г, картофель — 3 шт., морковь, репчатый лук, майонез.

Способ приготовления: шампиньоны необходимо нарезать тонкими пластинками и обжарить на сковороде вместе с предварительно измельченным луком до золотистого цвета. Картофель и морковь нужно отварить, полностью остудить, очистить и нарезать мелкими кубиками. Остывшие грибы соединить с овощами, добавить майонез и тщательно перемешать до получения однородной массы.

Салат «Зимний» с колбасой

Фото: 5-tv.ru

Ингредиенты: вареная колбаса, картофель, морковь, зеленый горошек, маринованные огурцы, майонез.

Способ приготовления: овощи необходимо отварить в подсоленной воде до мягкого состояния, остудить и очистить от кожуры. Картофель и морковь нарезать ровными кубиками, вареную колбасу и маринованные огурцы измельчить до такого же размера. Добавить консервированный горошек, предварительно слив лишнюю жидкость. Салат нужно заправить майонезом и тщательно перемешать.

Салат «Восточный» с морковью по-корейски

Фото: 5-tv.ru

Ингредиенты: морковь по-корейски, куриное филе, свежие огурцы, кукуруза, майонез.

Способ приготовления: куриное филе необходимо отварить в пряном бульоне до готовности, остудить и разобрать на волокна. Огурцы нарезать соломкой, подготовить консервированную кукурузу и добавить морковь по-корейски. Все ингредиенты соединить, заправить небольшим количеством майонеза и аккуратно перемешать.

Салат «Простой» с тунцом

Фото: 5-tv.ru

Ингредиенты: консервированный тунец, рис, кукуруза, яйца, зеленый лук, майонез.

Способ приготовления: рис нужно отварить до рассыпчатого состояния, затем полностью охладить. Яйца предварительно сварить вкрутую, после чего мелко измельчить. Тунец размять вилкой, предварительно слив масло, как и у консервированной кукурузы. Зеленый лук мелко нашинковать. Все ингредиенты поместить в салатник, заправить майонезом и перемешать.

В качестве экономного украшения салатов можно использовать розетки из вареной моркови, сеточку из майонеза на салате, фигурные звездочки из болгарского перца, цветочные элементы из огурца и посыпку из тертого яичного желтка.

Чтобы существенно уменьшить расходы на новогодний стол, следует закупать продукты заранее на оптовых базах, следить за акциями в магазинах, использовать сезонные овощи вместо дорогих внесезонных. Также важно грамотно рассчитывать порции во избежание излишков, которые могут испортиться.

Полезная замена дорогих ингредиентов

Вместо майонеза можно смешать натуральный йогурт с горчицей, копченую курицу легко заменит отварная с добавлением копченой паприки, а отварной минтай послужит заменой крабовым палочкам. Консервированные ананасы легко заменяются яблоками, а для украшения вместо красной икры можно использовать тертый желток с паприкой.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, на Новый год можно украсить блюда в соответствии с китайскими традициями, чтобы мечты сбылись. Для этого нужно выбирать продукты, которые ассоциируются с определенными желаниями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX