Коломойский* рассказал о попытке покушения на Миндича в Израиле

Однако преступники ошиблись адресом и ранили домработницу.

Сегодня же Киев был вынужден все-таки довезти до зала суда бизнесмена Игоря Коломойского*, который на последнем заседании по своему делу обещал громкие разоблачения. После этого то у конвойных машина ломалась, то судья заболевал. Но вот сегодня оправдания закончились, и бывший олигарх, только появившись в суде, тут же принес сенсацию о покушении на одного из ближайших соратников главы киевского режима Владимира Зеленского — Тимура Миндича.

«Вы знаете новость про Миндича. Покушение на него было 27-го числа, попытка покушения в Израиле. Преступники арестованы», — заявил бизнесмен.

Коломойский также добавил, что преступники все же успели ранить домработницу, а вот самого Миндича даже не видели, так как перепутали дом. Другими словами, человек, который привел к власти Зеленского, теперь уверяет, что эта власть пыталась уничтожить главного свидетеля и обвиняемого по коррупционному скандалу. Ведь именно Миндич, как директор всей этой схемы воровства денег, прекрасно знает, кто, кому и сколько платил. А главное, откуда тащили миллионы и где они теперь.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.