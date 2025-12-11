Фото, видео: 5-tv.ru

Киев взял на себя ответственность за нападение, несмотря на заявления о стремлении к «перемирию» в энергетической сфере.

Украина вновь нанесла удар по гражданскому судну в Черном море. Причем Киев не только взял ответственность за эту атаку, но и опубликовал кадры нападения.

Танкер «Дашан» шел под флагом Коморских островов. В результате удара серьезные повреждения получил корпус, но судно на плаву. Самое интересное, что в момент нападения в воздухе находился британский самолет-разведчик. А я напомню, что за последнее время это уже четвертая атака украинских дронов на танкеры. И одновременно с этим глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает твердить всему миру о некоем энергетическом перемирии.

