Праздник для всех членов семьи: как сделать Новый год безопасным для кошек

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Шумные гости, елочные игрушки, украшения и даже икра — все это может навредить животному. Но есть способ и отметить, и своего любимца уберечь!

Многие новогодние опасности для кошек чаще всего остаются незаметными для владельцев. Елочные дождики, любая мишура, сама елка, искусственная или настоящая, горящие свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки и их содержимое — все это смертельный риск для питомца. И гости в том числе. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала зоопсихолог Вера Фесенко.

Фото: 5-tv.ru

Как отметила эксперт, нельзя дарить или продавать котенка на новогоднюю ночь. Нередко малышей просто не замечают в суматохе и придавливают мебелью или увесистым гостем. То же самое может случиться и с маленькой пугливой кошкой, хотя у нее больше шансов убежать. Кроме того, категорически запрещены лилии — не нужно принимать их или украшать дом композициями с ними. Лилии, амариллис и омела токсичны и несовместимы с котиками.

Желательно не отмечать Новый год шумно в одном помещении с питомцем, идеальным решением станет праздник вне дома. Если такой возможности нет, животному лучше организовать укрытие в отдельной комнате, наверху (высокая лежанка) или внизу (домик, пространство под кроватью) с доступом к чистой воде и возможностью пройти к туалету, минуя гостей.

«Для кошки как для территориального животного чужаки с новыми запахами, шум — это угроза ее безопасности, кошка может сходить мимо лотка, чтобы отогнать чужака своим запахом… Обувь, чужие вещи лучше держать вне доступа любимца… Также нужно попросить гостей избегать яркого парфюма, не лезть к питомцу, не навязывать свое общение, особенно подставляя свое лицо или хватая кошку — кошка начнет спасать свою жизнь и защищаться», — предупредила Фесенко.

Чем могут быть опасны елочные украшения, дождик и гирлянды

Фото: 5-tv.ru

Дождик, мишуру, серпантин, ленты, бусины, любые елочные игрушки, содержащие декоративные перья и мелкие детали, надо сразу исключить из убранства дома. Отдайте предпочтение экологичным материалам, круглым украшениям без острых краев, бумажным гирляндам, шишкам. Елку лучше не ставить вообще, но если решились, будьте готовы следить за ее состоянием постоянно.

Осыпавшиеся елочные иголки необходимо убирать с пола незамедлительно. Само дерево лучше надежно закрепить и поставить в воду, чтобы оно оставалось свежим как можно дольше. Когда хвоя начнет сыпаться чрезмерно, от елки нужно будет сразу избавиться. Относительно безопасный вариант для кошки — пихта Нордмана, она не такая колючая, но все равно токсична. Воду для дерева также нужно закрывать от кошки, особенно если в ней есть добавки.

«Если у вас искусственная ель, так же уделяем внимание закреплению дерева в пространстве. И если замечаем повышенный интерес с прогрызанием веток, то убираем ее вообще или изолируем от питомца. Особенно опасны токсичные составы дешевых вариантов искусственных елок, ветки, декорированные блестками, искусственным снегом и прочим», — подчеркнула специалист.

Если у вас котенок до года, от елки стоит отказаться вообще — малыши очень любопытны и игривы. Электрическую гирлянду кошка может легко перекусить, и произойдет замыкание, поэтому лучше размещать ее так, чтобы нельзя было добраться. И обязательно выключайте ее из сети, когда уходите из дома. Приобретайте светодиодные гирлянды с низким напряжением (до 26 V) и мощностью до 65 W, они безопаснее. Можно использовать специальные защитные короба для проводов.

Как их защитить кошку от стресса, связанного с фейерверками, и отравления

Фото: 5-tv.ru

У кошек очень тонкий слух, они слышат то, что недоступно человеку, и это делает их очень чувствительными к громким и резким звукам, фейерверкам или крикам. Нельзя допускать громких звуков в одном помещении с животным, предупредите об этом гостей. Плотно закройте окна тяжелыми гардинами, не вытаскивайте питомца из укрытия насильно, а когда начнется салют, позаботьтесь о нем. Снизить стресс и напряжение может игра — например, с удочкой-дразнилкой. Можно начать играть до первых залпов и продолжить во время.

«Мои кошки смотрят салюты спокойно с утепленного ковриками подоконника (у кошек легко развиваются циститы), но дома у них спокойная обстановка, никакого шума и много игр. Они знают, что дом — их территория и крепость», — поделилась Фесенко.

Кошке ничего нельзя давать со стола. Майонез, икра, заливное, даже из натуральных ингредиентов, под запретом. Особо опасны шоколад и продукты с какао, виноград, лук и чеснок, трубчатые кости. Если хотите побаловать котика, купите любимый паштет или пауч, стейк из филе тунца. Готовых безопасных блюд нет, поэтому стоит позаботиться о меню заранее. Если животное, которое питается только сухим кормом, покормить со стола, у нее могут начаться проблемы с желудочно-кишечным трактом — вплоть до госпитализации.

Кошка может не только отравиться, но и проглотить инородный предмет. В связи с этим необходимо знать о тревожных симптомах — рвота, диарея, слюнотечение, вялость, потеря аппетита, дрожь, нарушение координации, затрудненное дыхание, расширение зрачков, изменение цвета слизистых и судороги. Если любимец проглотил, например, мишуру, он может попытаться отрыгнуть ее или выплюнуть, нередко возникает рвота с кровью или желчью, особенно после еды. Ни в коем случае не пытайтесь вытащить дождик самостоятельно — кота можно поранить! Срочно отправляйтесь к ветеринару!

Что делать владельцу в первые минуты, если с кошкой все-таки случилась беда

Фото: 5-tv.ru

Во-первых, не занимайтесь самолечением, принимайте только экстренные меры. Если питомец задыхается, постарайтесь успокоиться — это поможет вам действовать четко и разумно. Затем осмотрите рот: аккуратно откройте пасть, используйте фонарик. Удалите затрудняющий дыхание объект, если видите его и уверены, что сможете достать, например, пинцетом. Не пытайтесь вынуть острые предметы!

«Также есть прием „перевернутый питомец“. Поднимите кошку за задние лапы и слегка потрясите, чтобы предмет выпал. Прием Геймлиха: поднимите питомца, поместите кулак под ребра, сделайте пять толчков вверх и вперед, затем проверьте рот. Если что-то уже проглочено, предмета не видно, то нужно оперативно ехать в ветклинику, других вариантов нет», — сказала зоопсихолог.

В заключение эксперт еще раз напомнила, что лучший способ предотвратить несчастье — не создавать для него условий. Превентивные меры дадут больше уверенности, чем умение выполнять прием Геймлиха. Многие владельцы животных напрасно считают кошек слишком умными и неубиваемыми, а потому пренебрегают даже элементарной безопасностью.

Оборудуйте тихую комнату или хотя бы угол, запретите гостям трогать котика, если он сам не проявляет интерес, подберите правильную елку и хорошо ее закрепите, выбросите или уберите вскоре после праздника. Купите экологичные крупные и круглые игрушки, бумажные гирлянды, обязательно выключайте электрическую гирлянду при уходе. Исключите доступ к новогоднему столу, не оставляйте горящие свечи без присмотра. И никаких композиций с лилиями дома. А котят и очень активных кошек вовсе не допускайте до праздника и украшений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, до скольки можно шуметь в новогоднюю ночь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.