«За деньги да»: Ларису Долину не вырезали из новогоднего фильма

Ларису Долину не вырезали из новогоднего фильма «Невероятные приключения Шурика»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

На премьере ремейка культовой советской комедии на зрителей посыпались деньги с неба.

Народную артистку России Ларису Долину, вопреки слухам, не стали вырезать из новогоднего фильма «Невероятные приключения Шурика». Об этом сообщила корреспондент 5-tv.ru, находясь на премьере киноновинки.

Премьера ремейка культовой советской комедии состоялась в столичном кинотеатре «Октябрь».

В фильме певица, одетая в костюм с принтом из долларов, сыграла роль главного бухгалтера банка, исполнив хит певицы INSTASAMKA «За деньги да». В картине 70-летняя артистка радостно пляшет и вовсю раскидывает деньги.

Также продюсеры комедии в качестве финального титра вставили шуточное предупреждение о том, что клип был создан под воздействием мошенников. В завершении показа, в качестве вишенки на торте, на зрителей буквально посыпались деньги с неба.

Однако бутафорские доллары только усилили волну гнева пользователей Интернета. Многие стали возмущаться выходкой создателей фильма, расценив «шутку» про мошенников как публичное высмеивание людей.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, по делу Ларисы Долиной провели политологическую экспертизу.

