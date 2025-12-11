Умер академик РАН и разработчик ядерного щита России Радий Илькаев

Фото: © РИА Новости/Валерий Шарифулин

Глава города Саров назвал его смерть невосполнимой утратой для отечественной науки.

На 88-м году ушел из жизни выдающийся ученый-физик Радий Илькаев, чье имя связано с историей российского атомного проекта и научного центра в Сарове. О смерти члена Российской академии наук и почетного научного руководителя ядерного центра сообщил глава города Алексей Сафонов в своем Telegram-канале.

Радий Илькаев посвятил свою жизнь науке, пройдя долгий путь от простого инженера до главы Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (ВНИИЭФ). Его деятельность оказала значительное влияние на развитие теоретической физики и повышение обороноспособности России.

Ученый активно участвовал в создании новейших образцов ядерного и термоядерного вооружения, а также занимался исследованиями в области разработки термоядерного реактора. Одним из важнейших проектов под его руководством была реализация концепции мощнейшей лазерной системы «Искра-6», использующей лазер петаваттного класса «Луч».

Алексей Сафонов подчеркнул огромную роль Илькаева в развитии отечественной науки. Губернатор выразил искреннее сочувствие семье ученого.

