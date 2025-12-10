В Московский Кремль привезли главную новогоднюю елку страны

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Виталий Боев; 5-tv.ru

Главную новогоднюю елку России привезли в Московский Кремль. Об этом 10 декабря сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в мессенджере Telegram.

Пушистую красавицу срубили в подмосковной деревне Землино 8 декабря. Эксперты отборочной комиссии признали ель лучшей среди 25 претендентов.

Оценивалась высота дерева, наличие правильной пирамидальной кроны, равномерного насыщенного окраса хвои и возможности легкого подъезда.

Обхват ствола ели-победительницы составляет 64 сантиметра, а размах ветвей — 11 метров. Транспортировка дерева осуществлялась на удлиненном грузовике с надписью на весь кузов: «Новогодняя елка в Кремль».

Столетнее дерево высотой 26 метров полностью украсят к 25 декабря и установят на Соборной площади. Там красавица простоит вплоть до 20 января 2026 года.

Как отметили в Управлении делами президента России, после новогодних каникул дерево, как и во все предыдущие годы, будет отправлена на переработку, а семена из ее шишек будут посажены на территории всей страны.

