В новый дом без стресса: шесть правил адаптации после переезда

Эйфория в первые дни после заселения — частое явление. Но что делать, когда после этого этапа накатывает чувство одиночества и потери связи с прошлым — привычным и родным?

Переехать в новую квартиру, город или страну, начать новую жизнь — это сложно. Только в романтических комедиях герои тут же находят друзей, любимые булочные, хорошую работу, а однажды вечером и любовь всей жизни. В реальности существует много рисков, и эмоциональное состояние — не последний из факторов адаптации. Переживание переезда делится на четыре этапа, рассказал журналистам издания Газета.ру доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александр Кононов.

Первый этап, по словам эксперта, это предпереездная эйфория и стресс. Волнения вызывают и неурядицы, и предвкушение новых возможностей. Кроме того, нужно решить множество задач — купить билеты, собрать вещи, найти жилье, оформить документы и так далее. Нарастают усталость и раздражительность. На втором этапе происходит обустройство на новом месте. Поначалу все очень интересно, и если переехала целая семья, необходимость налаживать быт объединяет.

Третий этап — потеря новизны. Люди начинают понимать, что как раньше уже не будет, изменится круг общения, встречи с родными и любимыми могут стать редкими, возможно, возникнут трудности на работе. Постепенно обволакивает тоска, появляется чувство одиночества, апатия. Это самый тяжелый процесс, за которым следует четвертый этап — принятие. Человек вливается в новый ритм, появляется уверенность, осознаются преимущества нового места.

Жизнь на новом месте неидеальна? Это нормально!

«Переезд, особенно в другой город или страну, — это одно из самых стрессовых событий в жизни, сравнимое с разводом или сменой работы… Каждый член семьи проходит эти этапы в своем темпе, что может приводить к непониманию других. Так что для семьи переезд — всегда двойная нагрузка, ломка, которая проверяет отношения на прочность», — отметил Кононов.

Психолог подчеркнул, что со всеми сложностями будет проще справиться, если в семье готовы к честному обсуждению проблем, готовы проявлять гибкость и вместе преодолевать кризисы. Переезд укрепит отношения, если пара или семья воспримет его как общий проект и обеспечит взаимную поддержку и открытость. А некоторым он поможет пересмотреть привычки, интересы и жизненные цели. А в адаптации очень поможет, в первую очередь, налаживание быта и знакомства с новыми соседями или коллегами.

«Во-первых, не ждите, что через месяц вы будете чувствовать себя „как дома“. Дайте себе право на тоску и адаптационный период. Второе: как можно быстрее наладьте быт, найдите постоянный маршрут на работу, магазин у дома, заведите утренний ритуал с кофе. Это снижает тревожность. Третье: работайте над социальными связями, ищите друзей и таких же переехавших. Это дает чувство общности. Четвертое: осваивайте место постепенно. Не пытайтесь объять необъятное», — посоветовал специалист.

Пятое — уделяйте внимание каждому члену семьи. И шестое — регулярно напоминайте себе, зачем вы переехали и проверяйте, насколько близки к поставленной цели.

