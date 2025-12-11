Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Речь идет об африканских государствах, которые лишь 30–50 лет назад обрели независимость и сталкиваются с проблемами финансирования.

Страны Африки сохраняют отношения с Россией и не поддаются давлению западных государств. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на всероссийском форуме поддержки ветеранов СВО «Вместе победим» в Национальном центре «Россия».

«Вы посмотрите, как они (страны Африки. — Прим. Ред.) сумели, это удивительно, при всех посулах и всех обещаниях, и всех зазываниях не поддаться за эти годы <…> на все вот невозможные придумки западников относительно того, откажитесь от России, введите санкции, поддержите все наши эмбарго, запреты, санкционные списки», — отметила она.

Захарова пояснила, что речь идет о так называемом мировом большинстве — государствах Африки, Азии и Латинской Америки, которые столетиями испытывали колониальное или экономическое давление. Но при этом они сохранили историческую память и стремление к самостоятельности.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что несмотря на обещания Запада о многочисленных кредитах, эти страны не разорвали связи с Москвой. Она отметила, что многие из них получили независимость всего 30–50 лет назад и сталкиваются с нехваткой финансирования, чистой воды, вакцин, продовольствия и базовой инфраструктуры.

Захарова добавила, что наблюдала процесс изнутри во время многочисленных переговоров, которые возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров, и видела, как лидеры и министры этих стран подтверждали поддержку РФ как публично, так и в кулуарах.

