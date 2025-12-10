В ноябре цены на социально значимые продукты в России снизились на 7%

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Подешевели овощи, крупы и мясо.

Минимальная стоимость социально значимых товаров в российских розничных сетях снизилась на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ).

Самое значительное снижение цен отмечено на рис — его стоимость уменьшилась на 38%, а также на овощи из «борщевого набора», подешевевшие на 24%. Среди них белокочанная капуста подешевела на 30%, картофель — на 28%, лук и свекла — на 21%, морковь — на 15%.

Существенное удешевление затронуло и другие продукты: сливочное масло подешевело на 17%, соль — на 19%, сахар-песок — на 14%, куриные яйца — также на 14%, а говядина — на 13,5%. Кроме того, снизились цены на пшеничную муку (на 12%), баранину (на 6,8%), вермишель (на 8%) и пшено (на 1,4%).

Средняя наценка сетей на товары эконом-категории в ноябре составила 3%, снизившись на один процентный пункт относительно октября и на 2,4 п. п. по сравнению с прошлым годом.

С ноября в сравнении с октябрем цены на социально значимые продукты упали на 1%. Дешевле стали 13 из 25 категорий, включая морковь (–13%), молоко (–6%), рис и пшено (–4%), пшеничную муку (–3%), сливочное масло и сахар-песок (–2%), а также баранину (–2%).

