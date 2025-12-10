При пожаре в здании рынка в Петербурге пострадал мужчина

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На месте работает 26 единиц техники и 96 специалистов МЧС.

Мужчина 55 лет пострадал при крупном пожаре на Правобережном рынке в Санкт-Петербурге, сообщили в МЧС. Пострадавшего осматривают медики, ему оказывается необходимая помощь.

Возгорание стремительно распространилось внутри здания и достигло примерно 1500 квадратных метров. Интенсивному росту площади пожара способствовала высокая нагрузка горючих материалов.

На месте задействовано более 26 единиц техники и 96 специалистов МЧС.

Огонь возник на втором этаже, сохраняется угроза дальнейшего распространения пламени. По данным источников, внутри могут находиться газовые баллоны.

Прокуратура Невского района организовала проверку. В ведомстве напомнили, что ранее на рынке уже фиксировались нарушения требований пожарной безопасности, а собственникам в текущем году направлялось предостережение.

Ранее 5-tv.ru информировал, что в одном из педагогических колледжей Новосибирска произошел пожар, после которого из здания вывели около 670 человек.

По предварительной версии, очаг возник в кабинете химии, расположенном на третьем этаже, после чего пламя быстро охватило крышу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.