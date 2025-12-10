В США сына известного оперного певца задержали по подозрению в убийстве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Джубилант Сайкс был номинирован на премию «Грэмми».

Американский оперный певец Джубилант Сайкс, номинированный на премию «Грэмми», найден мертвым в собственном доме в Южной Калифорнии. Ему было 71 год. Полиция задержала его 31-летнего сына Мику Сайкса по подозрению в убийстве. Об этом сообщило издание People со ссылкой на полицию Санта-Моники.

По данным правоохранителей, вечером в понедельник в полицию поступило сообщение о нападении в жилом доме в Санта-Монике. Прибывшие на место сотрудники обнаружили певца с несколькими ножевыми ранениями. Медики констатировали смерть на месте.

В доме в этот момент находился его сын, которого задержали без сопротивления. Оружие, предположительно использованное при нападении, было найдено на месте происшествия.

Окружная прокуратура Лос-Анджелеса получила материалы для дальнейшего рассмотрения и решения вопроса о предъявлении официальных обвинений. Согласно данным тюрьмы округа, Мика Сайкс содержится под стражей, залог установлен в размере двух миллионов долларов.

В полиции отметили, что инцидент имеет характер бытового конфликта.

Джубилант Сайкс родился в Лос-Анджелесе в 1954 году. Он был известным баритоном и выступал на крупнейших концертных площадках мира — в Метрополитен-опере, Карнеги-холле, Кеннеди-центре, театре «Аполло» и Hollywood Bowl. В 2010 году артист был номинирован на премию «Грэмми» в категории «Лучший классический альбом» за исполнение произведения Леонарда Бернстайна Mass.

