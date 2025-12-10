Покоя не будет? Насколько сильной ожидается магнитная буря 11 декабря

Фото: 5-tv.ru

Даже слабые геомагнитные волнения могут оказать существенное воздействие на организм.

Геомагнитная ситуация окажется стабильной 11 декабря 2025. Подробнее об этом в беседе с URA.RU рассказали ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

Уточнялось, что специалисты прогнозируют «зеленый» уровень активности, который не представляет угрозы ни для самочувствия метеочувствительных людей, ни для работы техники. По данным экспертов, индекс Кр будет находиться в пределах 1–2,5 балла.

Вероятность магнитной бури в этот день оценивается в 7%, а слабые возмущения возможны с вероятностью 25%. Индекс Ap прогнозируется на отметке 10, а F10.7 — около 175, что значительно ниже значений, зафиксированных 9 декабря, и свидетельствует об окончании предыдущей бури.

Однако ситуация на Солнце останется напряженной. После относительного спокойствия в начале месяца 8 декабря ученые зарегистрировали десять вспышек класса C и выше, а 9 декабря — уже 11 вспышек категорий C и M.

Утром 10 декабря активность усилилась еще больше. Так, было обнаружено 14 вспышек классов C и M, наиболее мощные из которых произошли в 02:27, 07:22 и 10:37 по московскому времени. Эти события носили слабый и средний характер по интенсивности, но потенциально могут стать причиной новых возмущений магнитосферы Земли.

Ранее, писал 5-tv.ru, на Солнце произошла вспышка класса X.

