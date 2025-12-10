В Китае туристка пыталась провезти в брюках килограмм живых червей

Фото: www.globallookpress.com/Siegfried Grassegger

Эти насекомые считаются деликатесом.

В аэропорту китайского города Цзинхун сотрудники таможни задержали женщину, у которой в брюках было обнаружено более одного килограмма живых бамбуковых червей. Об этом сообщил портал Need To Know.

Как рассказал начальник отдела таможни Сишуанбаньна Лю Дэбин, внимание инспекторов привлекла необычная походка пассажирки и заметное выпирание нижней части живота. Таможенники остановили женщину для проверки и при досмотре нашли в ее штанах живых насекомых.

Задержанная оказалась одной из трех пассажирок, пытавшихся незаконно провезти бамбуковых червей. У второй женщины обнаружили два килограмма насекомых, спрятанных в капроновом чулке на поясе. У третьей пассажирки нашли четыре пакета с червями, распределенные по карманам и в рюкзаке.

Бамбуковые черви считаются деликатесом и могут продаваться по высокой цене, однако ввоз живых насекомых на территорию страны запрещен.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что американец пытался провезти через границу редких птиц в трусах.

