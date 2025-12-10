Гонконгский грипп массово распространяется по России — что о нем известно
Роспотребнадзор: заболеваемость гонконгским гриппом активно растет по России
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Какие симптомы у этого недуга и чем опасны осложнения?
Заболеваемость гриппом и ОРВИ активно растет по всей России, и одним из самых популярных штаммов стал A(H3N2) — гонконгский грипп, его выявляют более чем в 80% случаев. Такие данные привел Роспотребнадзор.
Что известно о гонконгском гриппе
Бывший главный санитарный врач РФ, ныне депутат Госдумы, эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с aif.ru отметил, что сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в России пока что укладывается в среднемноголетние показатели и не достигает эпидемического уровня.
Этот штамм включен в состав нынешней вакцины для российских граждан, и в данный момент в стране привиты уже 78 миллионов человек. Онищенко добавил, что вакцинация по плану Минздрава уже почти завершена.
Он призвал граждан ответственно относиться к своему здоровью и при появлении первых признаков недомогания обращаться к врачу. Самолечением лучше не заниматься, сказал Онищенко.
Заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов сказал в пресс-центре МИЦ «Известия» в ходе пресс-конференции на тему: «Сезонные заболевания: основные риски и меры защиты», что актуальный штамм гонконгского гриппа схож с прошлогодним штаммом.
Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил «Москве 24», что гонконгский грипп — рутинный вирус, с которым врачи умеют бороться. Данному штамму не характерны какие-то особые симптомы.
Терапевт Александр Паньковецкий отметил в беседе с RT, что данный штамм известен еще с 1968 года после первой крупной вспышки, которая произошла в Гонконге. Теперь он циркулирует как сезонный вариант и распространяется «молниеносно». До СССР штамм дошел в 1969 году. Вакцину разработали быстро, но ее массовое производство и применение начались уже после прохождения главного пика заболеваемости во многих странах.
Какие симптомы
Прежде всего, для данного недуга характерно острое и внезапно начало.
- резкий подъем температуры тела до 39–40 градусов,
- сильный озноб;
- головную боль;
- першение в горле;
- ломоту в мышцах и суставах;
- сухой кашель.
- выраженную слабость и упадок сил.
В этом сезоне медики обратили внимание, что пациенты стали часто жаловаться на острую «простреливающую» боль в ушах. Это связано с отеком евстахиевой трубы, что может в итоге привести к отиту. Также довольно часто наблюдается покраснение белков глаз.
Какие осложнения могут быть
Гонконгский грипп может протекать тяжело, высоки риски получить осложнения. Они могут развиться уже на четвертый болезни.
- вирусная и бактериальная пневмония;
- отиты и синуситы;
- воспаление сердечной мышцы (миокардит);
- воспаление слизистой оболочки бронхов (бронхит);
- поражение нервной системы (менингоэнцефалит);
- тяжелая дыхательная недостаточность;
- обострение хронических заболеваний.
По словам специалистов, пик заболеваемости этим штаммом ожидается после завершения новогодних праздников. Граждан просят носить маски и избегать большого скопления людей.
Главный способ защитить себя от тяжелых форм гриппа и осложнений — это вакцинация.
