«Есть приятности»: Чумаков рассказал о том, как радует свой персонал на Новый год

Артист признался, что не платит 13-ю зарплату, но у него есть кое-что интереснее.

Певец Алексей Чумаков радует свой персонал на Новый год премиями и подарками. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на церемонии награждения XIII Народной премии «Звезды Дорожного радио».

Журналисты спросили артиста, как он радует сотрудников перед новогодними праздниками, ведь у него достаточно большая команда. Например, выплачивает ли он им 13-ю зарплату. Чумаков признался, что такой опции у него нет, но есть много других поощрений.

«Понятия 13-й зарплаты нет, но премии, безусловно, есть. Также есть какие-то приятности, вкусняшки человеческие в благодарность за хорошую совместную работу», — рассказал артист.

