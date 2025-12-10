«Есть приятности»: Чумаков рассказал о том, как радует свой персонал на Новый год
Алексей Чумаков радует свой персонал на Новый год премиями и подарками
Фото, видео: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey; 5-tv.ru
Артист признался, что не платит 13-ю зарплату, но у него есть кое-что интереснее.
Певец Алексей Чумаков радует свой персонал на Новый год премиями и подарками. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на церемонии награждения XIII Народной премии «Звезды Дорожного радио».
Журналисты спросили артиста, как он радует сотрудников перед новогодними праздниками, ведь у него достаточно большая команда. Например, выплачивает ли он им 13-ю зарплату. Чумаков признался, что такой опции у него нет, но есть много других поощрений.
«Понятия 13-й зарплаты нет, но премии, безусловно, есть. Также есть какие-то приятности, вкусняшки человеческие в благодарность за хорошую совместную работу», — рассказал артист.
Ранее 5-tv.ru писал, что сказал певец Алексей Чумаков о семейном праздновании Нового года. Артист назвал семейные традиции главным элементом праздника. Уже много лет певец не встречает Новый год вне дома. Он также рассказал о традициях, которых придерживается его семья. По словам исполнителя, в период боя курантов близкие загадывают желания и соблюдают символические ритуалы.
