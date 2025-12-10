Ковальчук отверг идею запуска металлургического производства на Луне

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Организация процессов на спутнике нецелесообразна по ряду экономических причин.

Идея развертывания металлургического производства на Луне — неэффективная. Об этом президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил во время выступления после лекции «Ядерная энергетика для космоса» в Санкт-Петербургском политехническом университете.

Он отметил, что логистика по доставке ресурсов на Землю обойдется дешевле, чем создание энергетической базы на спутнике. При этом Ковальчук подчеркнул, что даже в случае обнаружения на Луне новых редкоземельных элементов, целесообразнее отправлять их на Землю, а не развивать тяжелую промышленность на месте.

Ковальчук напомнил, что исследования лунного грунта ведутся уже давно.

«Вот мы знаем, там есть реголит. <…> Сейчас интересен водород, <…> как рабочее тело для двигателя», — сказал он.

К тому же Ковальчук добавил, что ученые продолжают анализировать состав Луны, но даже при наличии ценных металлов «все равно будет дешевле и проще транспортировать добытую там руду на Землю».

