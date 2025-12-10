Конфета с сюрпризом: подростки массово скупают сладости с алкоголем

Фото, видео: 5-tv.ru

Такую продукцию по закону можно продавать лицам моложе 18 лет.

Школьники начали массово скупать на маркетплейсах шоколадные конфеты с крепким алкоголем. Такая продукция не попадает под закон о запрете продажи спиртного детям. Поэтому новый тренд быстро набирает обороты. Врачи предупреждают об опасности даже небольшого объема спиртного для юного организма. А депутаты планируют принять поправки в закон. В проблеме разбирался корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Водочки, потом коньячку, ликера. Сначала подростки повально пили энергетики, курили вейпы, теперь в соцсетях новый тренд.

И если вейпы и энергетики при идеальном раскладе продают с 18 лет, конфеты, в которых порой по 20 миллилитров спирта в каждой, — в открытом доступе. Отправляемся в магазин.

Паспорт у ребенка не спросили, потому что нет такого закона, чтобы конфеты с 18 лет продавать. Хотя в составе указано: спирт из сырья «Люкс». А в некоторых точках и вовсе сказали: «все вирусные бутылки из соцсетей разобрали».

Не беда — можно купить на маркетплейсе. Правда, некоторые продавцы с этой недели начали требовать паспорт и указывать на таком шоколаде маркировку 18+.

«По закону конфеты с алкоголем не являются алкогольной продукцией, а значит, их дистанционная продажа разрешена. Тем не менее, безопасность детей — наш приоритет, поэтому мы приняли решение провести дополнительную проверку и ограничить доступ к продаже таких конфет для несовершеннолетних — эти товары будут недоступны для пользователей младше 18 лет», — указано на сайте маркетплейса.

Кондитеры заявляют: в конфетах нередко используют и 70%-й спирт, и ликеры — подходит любой алкоголь. Причем каких-то ограничений, сколько лить, — нет.

«В такой конфете алкоголь никуда не испаряется. Он оказывается очень хорошо заперт в шоколадную оболочку, и максимум на стыке сред может произойти кристаллизация сахара, это, более того, усиливает эту внутреннюю скорлупу», — рассказал предприниматель, основатель шоколадной фабрики Андрей Шарков.

Вот и врачи давно для себя все разъяснили. Капля этанола, пусть не убивает ребенка, но когда организм еще формируется, конфетками лучше не баловаться.

«Если в раннем возрасте на организм оказывает периодическое влияние этанол, к сожалению, есть определенные изменения, которые мы встретим у этого пациента уже во взрослом возрасте. Это изменения как физиологического характера, нарушения в работе почек, печени, нарушения в работе нервной системы», — рассказал главный врач клиники Эльдар Мустафаев.

Депутаты ранее обращались в Роспотребнадзор. Но пока нет ни законопроектов, ни ответов. Маркетологи не исключают: такие видео могут быть хорошей вирусной рекламой самих фабрик. Например, эти конфеты из Белоруссии, в них алкоголь прям плещется в соцсетях взрослых, а за ними тренды повторяют и дети.

«Ну кто в молодости не пробовал алкоголь? Да, тогда были не конфеты с алкоголем. Это традиции некоторые, что они смотрят везде. Даже если по телевизору все замазывают, не показывают, они же дома все равно все это видят», — отметил маркетолог Андрей Капитонов.

Правда, сами подростки намекают: вирусные видео на то и вирусные, собирать просмотры и лайки. Правда, хайп быстро стихает. А восстановить здоровье уже не так просто.

