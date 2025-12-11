Фото, видео: Reuters/Isabel Infantes; 5-tv.ru

Глава киевского режима заранее ставит невыполнимые условия для их проведения.

Владимир Зеленский внезапно разразился целой серией нетипичных заявлений. Если раньше глава киевского режима грозился вернуть Крым и присоединить Украину к НАТО, то теперь заговорил о том, что у страны просто нет шансов попасть в альянс.

И даже более того, впервые за все это время Зеленский согласился провести президентские выборы, хотя раньше от них постоянно отказывался. Почему глава Банковой так резко сменил риторику — разбирался корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

О выборах теперь спешат посудачить все украинские СМИ. Сразу видно: истосковались по демократическим процессам. Слишком долго и упорно Зеленский объяснял, почему выборы в стране проводить нельзя. Теперь же рассказывает, что можно.

«Я готов к выборам. Более того, я сейчас прошу и открыто заявляю — прошу Соединенные Штаты Америки, в том числе совместно с европейскими коллегами, помочь обеспечить безопасность проведения выборов», — сказал Зеленский.

Что характерно, в такой ответственный момент киевский лицедей решил поработать одним только голосом. Видимо, все истинные эмоции уж слишком явно написаны на лице. Заявляя о готовности к выборам, Зеленский сразу же выставляет невыполнимое условие: союзники должны обеспечить их безопасность.

«Понимание этого термина очень широко. И оно дает возможность при организации выборов, подготовке к выборам, всегда влиять на этот ход событий. То есть, условно говоря, взорвалась где-то мина или произошла перестрелка, это означает все, обнуление всех соглашений, которые до этого были связаны с подготовкой к выборам», — отметил политолог, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

Впрочем, кажется, все стороны хорошо понимают: ни о какой подготовке речи и близко не идет. Зеленский просто тянет время. По сообщениям западных СМИ, Трамп поставил ему ультиматум: принять мирный план до католического Рождества. Глава режима, разумеется, не собирается ничего принимать. А потому ухватился за эту реплику Трампа.

«Сейчас важный момент. Украина использует войну для того, чтобы не проводить выборы. Но я считаю, что у украинского народа должно быть право выбирать», — отметил президент США Дональд Трамп.

То есть, с требованием Трампа Зеленский как бы согласен, а вот реализация уже от него не зависит. Он даже якобы поручает Верховной раде «подготовить законодательные предложения» о том, как изменить нормы, запрещающие выборы.

Конституция Украины проведение президентских выборов во время военного положения не запрещает. Запрет содержится в «Избирательном кодексе Украины» и в законе «О правовом режиме военного положения». Он был принят при Порошенко и фактически противоречит нормам конституции. Потому что содержит пункт о «продлении полномочий президента». Чего основной закон не предусматривает.

Вот и выходит, что неконституционный держатель офиса на Банковой поручает депутатам изменить неконституционные законы, переливая ничтожное в порожнее. Такие схемы в арсенале Зеленского часто появляются после его евротрипов. Череда объятий в Лондоне и Риме, очевидно, и на этот раз породила бесхитростную многоходовку: выборы и продолжение мирного процесса в обмен на некие «гарантии безопасности».

«Под этими гарантиями безопасности скрывается какое-то определенное перемирие, которое позволит затянуть процесс, которое позволит перегруппироваться, насыщаться новыми силами и таким образом подготовиться к новому наступлению России, которое идет сейчас непрерывно», — отметил политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Семеновский.

Отсюда же и еще одно требование Зеленского — перемирие в ударах по энергетике. Москва уже не раз объясняла, что никакой заморозки конфликта не потерпит. Приходится объяснять снова.

«Мы работаем над миром, а не над перемирием. Устойчивый, гарантированный долгосрочный мир, достигнутый за счет подписания соответствующих документов — это абсолютный приоритет», — напомнил пресс-секретать президента РФ Дмитрий Песков.

Это понимание, очевидно, разделяют и в Вашингтоне. Впрочем, лично перечить Трампу Зеленский не решается. Его истинное отношение к возможному мирному урегулированию, судя по всему, озвучивает постпред Украины при ООН. Причем на чистом русском.

«Россия хочет капитуляции Украины. Но мой ответ вам таков: дырку от бублика получите вы, а не Украину», — заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник.

Киевские «тактики» и европейские «стратеги», вероятно, не учитывают ряд важных факторов. США продолжают давить на украинскую верхушку антикоррупционными расследованиями. Сегодня подконтрольная ФБР НАБУ пришла с обысками в налоговую. При необходимости круг подозреваемых сузится до одного человека — Зеленского. Ну и главное: российские войска продолжают наступать по всей линии фронта, диктуя условия переговоров. И определяя, какого размера будет «дырка от бублика», оставшаяся от Украины.

