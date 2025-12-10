Фото, видео: Пресс-служба ЕМГ; 5-tv.ru

Артистка рассказала, как выдерживает интенсивный ритм работы.

Главным источником эмоционального восстановления для заслуженной артистки России Татьяны Булановой остается сцена и живая энергия зрителей. Об этом она сообщила в беседе с 5-tv.ru на церемонии награждения XIII Народной премии «Звезды Дорожного радио».

Певица признала, что выступления дают ей мощный заряд, который позволяет справляться с плотным графиком. Она подчеркнула, что артисты нередко ощущают себя «вампирами», впитывающими энергию публики.

Буланова рассказала, что несколько концертов подряд могут быть утомительными, однако один концерт приносит огромное удовольствие. В гримерке после выступления певица ощущает, как силы восстанавливаются, а радость от отдачи публики остается надолго.

«Ты не устаешь, ты приходишь в гримерку, садишься. <… > Ну какой кайф», — подчеркнула Буланова.

Ранее певица выступила против идеи введения налогов на контрацептивы, отметив, что государство должно поддерживать семьи, а не вводить ограничения. При этом она подчеркнула, что каждый человек имеет право на собственные решения.

