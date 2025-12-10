«Оскорбительно»: модель из России заявила об избиении турецким бизнесменом

Модель Авдиенко из РФ заявила о нападении на вечеринке турецкого предпринимателя

За участником событий «закреплен целый гарем» из девушек.

Российская модель Мария Адвиенко обратилась в турецкую прокуратуру с заявлением об избиении, обвинив предпринимателя Аднана Далгакырана и его спутницу — победительницу конкурса «Мисс Турция-2022» Бюшру Каракаш. Об этом она рассказала в соцсети.

Инцидент произошел на частной вечеринке, куда девушку пригласил знакомый, 18 ноября. По словам Адвиенко, мероприятие проходило по случаю дня рождения бизнесмена, который пришел на торжество вместе с Каракаш.

Модель пояснила, что за предпринимателем «закреплен целый гарем», и его поведение с гостями выглядело неоднозначно. Во время праздника Далгакыран проявлял к ней повышенное внимание и предложил выйти в сад, чтобы продолжить разговор в спокойной обстановке.

Как рассказала девушка, в этот момент к ней подошла Каракаш, закричала и схватила ее за волосы. Бизнесмен, по словам Адвиенко, лишь улыбнулся и толкнул ее, отчего она упала и ударилась головой. После случившегося, как уверяет модель, ее окружили несколько мужчин, которые начали высмеивать происходящее. При этом пара вернулась в дом, демонстративно игнорируя пострадавшую.

Покинуть вечеринку Адвиенко удалось только через черный ход.

«Это было оскорбительно и создало впечатление, как будто это заранее спланированная сцена, а я стала частью их личных фантазий. Остальные мужчины смеялись надо мной. Это усилило мои подозрения, что произошедшее было постановочным», — рассказала она.

История получила освещение в турецких СМИ. По словам Адвиенко, прокуратура приняла ее заявление, а Далгакыран и Каракаш вызваны на допрос. Аднан Далгакыран более 25 лет возглавляет международный промышленный холдинг, который специализируется на производстве винтовых воздушных компрессоров.

