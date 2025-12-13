Тайная жизнь Мэттью Перри: близкие актера рассказали, каким он был вне кадра

Фото: www.globallookpress.com/Dave Longendyke

Команда артиста продолжает его дело и помогает людям с зависимостями.

Мэттью Перри — остроумный Чендлер Бинг из «Друзей», любимец миллионов — большую часть жизни вел незаметную, изматывающую борьбу с зависимостью. В своих мемуарах он рассказывал, что во время съемок сериала мог принимать до 55 таблеток сильнодействующих веществ в день, чтобы просто функционировать. О тайной жизни актера рассказали его менеджер Дуг Чапин и пиар-директор Лиза Кастелер-Калио, которые работали с Перри в течение 30 лет. Об этом сообщает The Guardian.

Мэттью Перри был воплощением остроумия и легкости, но за кулисами шла тяжелая борьба. На съемках он оставался собранным, но дома находился в режиме постоянного выживания.

Первую реабилитацию он прошел в 26 лет. За следующие десятилетия ему пришлось обратиться за помощью больше 60 раз. Близкие говорят, что он никогда не прятал от них ухудшения состояния и сам просил о поддержке.

Менеджер вспоминает, что Перри «не был человеком, который выставляет болезнь напоказ».

«Он не из тех, кто уходит в клубы — он страдал в одиночестве», — отметила пиар-директор.

Слава не спасла, а усложнила

Перри долгое время мечтал стать знаменитым. Ему казалось, что это решит внутренние проблемы. Но когда он оказался одновременно и в сериале номер один («Друзья»), и в фильме номер один («Девять ярдов»), его состояние только усугубилось: конфликты никуда не исчезли.

Он продолжал работать, писать сценарии, играть, ставить спектакли. Периоды трезвости приносили ему творческие всплески — например, номинацию на «Эмми». Но давление славы делало выздоровление особенно трудным: ему было сложно оставаться наедине с собой и своими демонами.

Поворотные моменты — терапия и мемуары

Одной из самых важных для него встреч стал разговор с психотерапевтом, который объяснил, что зависимость — болезнь, а не слабость характера. Это сняло с него часть вины, которая морально добивала его.

Еще один огромный шаг — публикация мемуаров. Перри признался, что это было «как сорвать пластырь стыда». Откровенность книги принесла ему невероятный отклик от людей, которые увидели в его истории собственную.

Менеджер отмечает, что любовь читателей «изменила его» — Перри увидел, насколько его честность помогает другим.

Фонд, который стал его делом

За несколько дней до смерти актер обсуждал создание фонда, который помогал бы людям с зависимостью и разрушал стигму вокруг нее. После его кончины команда решила воплотить эту мечту.

Фонд имени Мэттью Перри финансирует инициативы, поддерживает программы лечения, обучает врачей и помогает людям, вышедшим из тюрем, не сорваться из-за отсутствия поддержки.

«Только половина людей считает зависимость болезнью. Остальные — моральным недостатком. Это неправильно», — рассказала пиар-директор актера.

Фонд также помогает врачам лучше распознавать признаки зависимости. Сейчас на это способны далеко не все.

Почему те, кто был рядом, продолжают его дело

Перри всегда говорил, что хочет запомниться не только как Чендлер, но как человек, который помогал другим.

«Он хотел помочь как можно большему количеству людей», — подчеркивает его команда.

Для них фонд — не просто память, а способ исполнить желание человека, которого они любили и уважали. Они признаются, что скучают по нему каждый день, но уверены, что продолжают то, чему он посвятил последние годы своей жизни.

Мэттью Перри скончался 28 октября 2023 года в возрасте 54 лет в своем доме в Лос-Анджелесе. Его тело было обнаружено в джакузи помощником. Официальная причина смерти — острое воздействие кетамина, который актер принимал в больших дозах, а также дополнительные факторы: утопление, ишемическая болезнь сердца и воздействие сильнодействующих веществ.​

Первоначально смерть была расценена как несчастный случай, однако позже полиция начала расследование, чтобы выяснить, как актер получил такую дозу кетамина. К 2025 году несколько человек были арестованы и признали свою вину в незаконной поставке препарата, ставшего причиной смерти Перри.

