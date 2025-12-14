Телефонофобия и офисная болтовня: что пугает поколение Z на работе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Британский опрос выявил: молодые сотрудники все чаще сталкиваются с тревожностью в повседневных взаимодействиях.

Типичные офисные ситуации — телефонные разговоры, утренние совещания и светская беседа у кулера — стали значимым источником тревоги для представителей поколения Z. Об этом говорит исследование, выполненное по заказу Тринити-колледжа Лондона. Его результаты приводит The Guardian.

В опросе участвовали более 1500 человек в возрасте от 16 до 29 лет. Удалось выяснить, что 38% респондентов испытывают страх перед неформальными разговорами на работе, почти 60% затрудняются взаимодействовать с более старшими коллегами, а 30% признались, что им тяжело просто взять трубку.

Как справиться с телефонофобией

Консультант по карьере Лиз Бакстер из Ноттингемского колледжа рассказала, что навык телефонных разговоров стал одним из наиболее сложных для молодых специалистов, а спрос на тренинги по преодолению «телефонофобии» заметно вырос.

Она объясняет это тем, что представители старших поколений привыкли к звонкам и использовали их ежедневно, тогда как современные сотрудники чаще взаимодействуют через мессенджеры, онлайн-сервисы и автоматизированные системы. По ее словам, уверенность приходит только с практикой.

Бакстер рекомендует начинать с небольших шагов — позвонить друзьям или родственникам, чтобы привыкнуть к ритму живого диалога. Она отмечает важность правильной подачи: сидеть прямо, говорить медленно и улыбаться, так как «это слышно в голосе».

Менеджер клиентской поддержки Софи Рейнс советует заранее записывать цель звонка и ключевые сведения, чтобы при волнении можно было опираться на заметки. Она добавляет, что в ситуациях, когда собеседник грубит или ведет себя резко, лучше сначала дать ему высказаться — обычно это помогает снизить напряжение. Рейнс подчеркивает, что не стоит воспринимать резкость лично.

«Ты не знаешь, что происходит в жизни звонящего. Возможно, это просто неподходящий момент», — подчеркивает эксперт.

Как наладить общение с коллегами

Бывший главный редактор Marie Claire и Elle UK, а ныне — исполнительный коуч Мари О’Риордан рекомендует молодым сотрудникам воспринимать рабочие знакомства как возможность, а не источник стресса. Она отмечает, что многие дружеские связи формируются именно на работе, а легкая беседа нередко открывает новые профессиональные перспективы.

О’Риордан советует начинать разговоры с рабочих тем — например, уточнить, как долго человек работает в компании, — и пока избегать вопросов о личной жизни, чтобы не нарушать границы.

По ее словам, представители поколения Z часто недооценивают, насколько приятным бывает для собеседника простой интерес.

«Это показывает щедрость, и ты можешь многому научиться у других», — заключила О’Риордан.

Как научиться вставать рано

Автор книги «Познай свою силу» доктор Радха Модгил рекомендует готовиться к ранним подъемам так же, как это делает школьник в последние дни перед окончанием каникул. За несколько недель до начала новой работы стоит постепенно сдвигать время отхода ко сну и пробуждения.

Эксперт подчеркивает, что эффективная утренняя рутина начинается с планирования: заранее продумать время выхода, подготовить одежду, собрать завтрак. «Это простые шаги, но они снижают тревожность», — говорит Модгил.

Согласно исследованию, 28% представителей поколения Z предпочитают гибкий график и не хотят получать рабочие сообщения после 18:00, 32% выступают за закрепление «дней психического здоровья», а 68% хотели бы работать из дома. По словам Модгил, это связано с опасением, что рабочая среда может негативно влиять на их благополучие.

Она рекомендует рассматривать каждый месяц как марафон и заранее составлять план нагрузки.

«Полезно распределять свой темп, чтобы сохранять энергию и присутствие для эффективной работы», — объяснила Модгил.

