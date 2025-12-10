«Расшибает себе лоб»: как Кая Каллас стала символом деградации политической культуры ЕС 

Фото, видео: Reuters/Yves Herman; 5-tv.ru

Заявления главы Евродипломатии оторваны от реальной политической обстановки.

Глава Евродипломатии Кая Каллас выдает резкие заявления и угрожает Китаю, не учитывая нынешнюю мощь КНР, который давно уже не является колонией. Об этом 5-tv.ru заявил политолог Иван Мезюхо, комментируя речь, произнесенную Каллас 9 декабря в Европарламенте.

Руководитель дипведомства ЕС отметила, что у Евросоюза якобы намного больше рычагов экономического давления на Китай, чем принято предполагать, а также значительное влияние в мире.

«На примере Каи Каллас мы можем судить о высокой степени деградации европейской политической культуры», — отметил эксперт.

Смелое заявление главы Каллас противоречит реальной расстановке сил на международной арене, заметил Мезюхо, — она «явно недоговаривает и расшибает себе лоб», пытаясь проводить старую агрессивную политику. Тем временем Китай уже давно не является колониальным государством и обладает достаточной мощью, чтобы проводить независимую политику, в том числе, в отношении ЕС.

Мезюхо добавил, что экономика КНР стремится к тому, чтобы стать первой в мире. Учитывая это, заявления Каллас могут дорого стоить всему европейскому сообществу.

Политолог обратил внимание, что прием, который председатель КНР Си Цзиньпин оказывает главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, гораздо скромнее, чем тот, которого удостаиваются президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп. По его словам, ЕС хотелось бы, чтобы Пекин разорвал свои стратегические отношения с Москвой и Вашингтоном, однако попытки угрожать Китаю подобным образом выдают полное непонимание текущей геополитической обстановки.

Ранее 5-tv.ru писал, что США и Китай смогли договориться о ряде «невероятных» торговых сделок.

