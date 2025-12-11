Швея пострадала из-за проглоченной булавки

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

Инородный предмет ушел в мышцу после внезапного кашля.

В Нижнем Новгороде швея обратилась к врачам после того, как проглотила булавку, которую по привычке держала во рту во время работы. ЛОР-хирург Григорий Белозеров сообщил URA.RU, что предмет переместился вглубь тканей вследствие внезапного кашля, возникшего сразу после происшествия.

Пациентка, по словам врача, прибыла в медучреждение с выраженной болью при глотании.

«На рентгене уточнили местоположение иглы, извлекать пришлось под наркозом, через рот», — рассказал Белозеров.

Непроизвольный кашель, возникший после попадания булавки в горло, усилил проблему: игла частично ушла в мышечную ткань, что осложнило процедуру извлечения.

