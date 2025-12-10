Фото: www.globallookpress.com/Ronald Bonß

У них было двое маленьких детей.

В Швейцарии мужчина задушил, измельчил в блендере и лишил матки супругу — финалистку конкурса красоты. Ее изуродованное тело нашли в доме пары, где вместе с ними жили двое маленьких детей. Об этом сообщает Daily Mail.

Что обнаружили следователи

По версии следствия, мужчина задушил женщину и расчленил тело. По данным прокуратуры, он использовал лобзик, нож и садовые ножницы. Судмедэксперты сообщили, что часть останков была измельчена в блендере, а некоторые фрагменты — растворены в химическом растворе.

Во время расчленения мужчина смотрел обучающие ролики на телефоне. Вскрытие показало: смерть наступила в результате удушения. На теле женщины нашли множественные травмы — порезы на лице, синяки на ногах, спине и голове, а также участки, где были вырваны волосы.

Эксперты также сообщили о вывихнутых тазобедренных суставах и попытке отделения конечностей. Позвоночник жертвы был «грубо перерезан», туловище — разрублено над тазом.

В отчете о вскрытии говорится, что мужчина удалил матку — единственный орган, который он изъял полностью. Суд отметил, что этот факт может указывать на психическое расстройство или ритуальный мотив.

Версия обвиняемого

Сначала мужчина утверждал, что нашел супругу мертвой у лестницы. Позже — что задушил ее при «самообороне» после того, как она якобы напала на него с ножом.

Однако суд указал, что данные вскрытия полностью опровергают эту версию: запланированность, систематический подход к уничтожению тела, использование инструментов и химических средств, а также попытка скрыть следы говорят об умышленном преступлении.

Следователи также выяснили, что он спрятал телефон супруги в грузовике службы доставки и отказался предоставить доступ к своему устройству, которое зашифровано.

Что могло стать мотивом

Знакомые семьи сообщили, что женщина собиралась уйти от партнера и боялась его реакции. Ранее в дом вызывали полицию из-за сообщений о физическом насилии, а отношения находились в кризисе несколько месяцев.

По словам самого обвиняемого, он «боялся потерять детей, дом и компанию», что якобы «нарушило его контроль над действиями».

Что дальше

Прокуратура завершила расследование. Судебное разбирательство еще не назначено, но дело квалифицировано как одно из самых жестоких убийств в регионе за последние годы.

