Карты «Мир» с истекшим сроком продолжат работать, но есть исключения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Такой подход позволит людям самостоятельно принимать решение о замене.

По договоренности банков, карты платежной системы «Мир» с истекшим сроком действия временно продолжат работать. Об этом сообщила пресс-служба Национальной системы платежных карт (НСПК) на официальном сайте.

В компании объяснили, что такая возможность позволит держателям карт принимать решение о замене самостоятельно и делать это планомерно. Уточняется, что впервые работу просроченных карт в обычном режиме допустили в период COVID-19 и локдауна. Тогда у людей просто не было возможности заменить один «пластик» другим.

«Это была вынужденная мера, однако уже тогда НСПК и банки смогли разработать технологические решения, которые обеспечивают безопасную и эффективную работу карт „Мир“ даже после истечения срока действия. Сегодня продление — исключительно сервисная необходимость, направленная на удобство граждан и снижение нагрузки на банковскую инфраструктуру», — отметил генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин.

Стоит учитывать и то, что у карт с истекшим сроком действия есть ряд ограничений. Например, с их помощью нельзя будет оплатить проезд в транспорте или приобрести что-либо на борту самолета. Это сделано в целях безопасности, так как в подобных случаях невозможно проверить проведение транзакции в режиме реального времени.

К тому же при потере таких карт возрастают риски ее использования мошенниками.

Работа просроченного «пластика» — это временная, а не постоянная возможность. К 2028 году количество операций в отложенных и офлайн-режимах планируется сократить до 2,4%. А к 2030-му все такие карты должны быть заменены на новые.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Росфинмониторинг получит быстрый доступ к информации о денежных переводах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.