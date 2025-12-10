Москвичку весом в 300 кг и гниющими ногами отказались госпитализировать

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По результатам анализов медики заключили, что пациентка может продолжить лечение на дому.

В Москве медики не стали госпитализировать женщину весом в 300 килограммов. Женщина возрастом 69 лет страдает от язв на ногах и переживает, что у нее может начаться гангрена, однако по результатам анализов оснований для госпитализации больной нет.

Когда пациентку, пожаловавшуюся на сильные боли, грузили в скорую, медработникам пришлось прибегнуть помощи сотрудников МЧС. Елена страдает диабетом, гипертонией, панкреатитом и другими тяжелыми недугами. Врачи провели анализ крови, ЭКГ и УЗИ, по итогу определив, что поводов перемещать ее в больницу нет. Родные женщины переживают за нее и настаивают на госпитализации.

Ранее 5-tv.ru писал, что пациенты большей части российских врачей все чаще страдают ожирением. Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что в 2024 году избыточный вес выявлен у 24,6% граждан, а в возрастной группе 7–11 лет показатель достиг почти 33%.

По данным медицинского журнала Lancet, в 2021 году ожирением или избыточным весом страдали 67% женщин и 62% мужчин, а к 2050 году общий показатель в России может приблизиться к 73%.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.