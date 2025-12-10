В Госдуме предложили сократить рабочий день россиян до шести часов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эльмира Закирова

Депутаты объяснили инициативу у заботой о здоровье людей и борьбой с профессиональным выгоранием.

Депутаты фракции КПРФ сообщили, что в среду намерены внести в Госдуму законопроект о сокращении нормальной продолжительности рабочего дня до шести часов. Документ предполагает внесение поправок в Трудовой кодекс РФ, его текст находится в распоряжении РИА Новости.

Авторами инициативы выступили Юрий Афонин, Георгий Камнев и Алексей Куринный. В пояснительной записке указывается, что законопроект предлагает установить нормальную продолжительность рабочей недели на уровне не более 30 часов при пятидневном графике.

Также в документе предусмотрено пропорциональное снижение нормы рабочего времени для работников отдельных категорий — несовершеннолетних, инвалидов I и II групп, женщин, занятых в сельской местности, педагогов, а также сотрудников, трудящиеся на вредных и опасных производствах. В их случае недельная занятость должна составлять не более 24 часов.

Разработчики законопроекта считают, что внедрение такой нормы позволит снизить стресс и профессиональное выгорание, уменьшить заболеваемость, увеличить производительность труда и благоприятно отразиться на уровне жизни россиян. Кроме того, по мнению авторов, сотрудники смогут уделять больше времени повышению квалификации и семье, что, как предполагается, положительно скажется на демографии.

Юрий Афонин в комментарии РИА Новости отметил, что, по мнению коммунистов, большинство граждан сегодня работает сверх меры. Он подчеркнул, что с момента введения 40-часовой недели прошло более тридцати лет, за которые выросла производительность труда и активно развились автоматизация, роботизация и технологии искусственного интеллекта. В этой связи парламентарий заявил, что именно 30-часовая неделя должна рассматриваться как оптимальная в современных условиях.

Кроме того, Афонин выразил уверенность, что занятость свыше 30 часов должна оплачиваться как сверхурочная, что, по его словам, позволит увеличить средний уровень заработной платы и поддержать экономический рост.

