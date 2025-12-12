События будут развиваться быстро: китайский гороскоп на неделю с 15 по 21 декабря
На что следует обратить внимание на грядущей неделе?
5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 15 по 21 декабря от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.
Самая темная неделя года — световой день достигает своего минимума, а в воскресенье в северном полушарии будет зимнее солнцестояние. Энергетически важный день, который лучше всего провести в спокойствии и тишине. Если вам нужно проявить активность, используйте вторник, среду и четверг. Остальные дни не подходят для важных дел.
Понедельник, 15 декабря 2025 года
День Каменной лошади
День вступает в схватку с месяцем и не подходит для созидательных процессов. Звезды не советуют что-то начинать сегодня. Хотя незначительными делами заниматься все-таки можно. Структура дня Зеленый дракон объединяется с Духом, дает хорошую удачу при условии наличия убедительных навыков.
Вместе удача и навыки дают впечатляющий успех. Только навыки без удачи порождают ремесленников. А удача без умений — разовая акция, которая называется у китайцев «удачей дурачков». Когда удача оказалась на вашей стороне, но не хватило навыков и умений ее удержать. Прокачивайте свои навыки, совершенствуйтесь — и будет вам удача, гласят китайские тексты.
Совет книги перемен: это время трансформации, когда старое перерабатывается в новое, а власть, мудрость и порядок утверждаются через внутреннюю работу.
Вторник, 16 декабря 2025 года
День Земляной козы
Благоприятный день по китайским созвездиям. Подойдет для начала новых дел, переговоров, запуска проектов, всевозможного творчества. Структура дня «Светлый зал спрятан» призывает обратиться к наставнику или найти себе кого-то, у кого можно спросить совета, рекомендации, поскольку для каких-то дел вам может не хватить опыта или знаний. И чем стесняться признать это (в попытке выглядеть умнее), лучше обратиться за поддержкой к тому, кто знает больше, и по итогу создать что-то на порядок лучше.
Совет книги перемен: «Кто растет — не падает. Он просто поднимается к свету».
Среда, 17 декабря 2025 года
День Стальной обезьяны
Умеренный день по китайским формулам, да и Луна входит в «умирающие» фазы, и поэтому что-то большое начинать не рекомендуется. Но обращение к врачу пройдет успешно, переговоры и свидания принесут приятные эмоции, незначительные договоры подписать можно, рассылка резюме и собеседования могут быть успешными.
Приступать к обучению, заниматься инвестициями и обновлять интерьер тоже можно, не опасаясь гнева китайских звезд. В структуру дня заложены внезапные развороты, неожиданные действия, поэтому планируя день, всегда имейте запасную стратегию во внутреннем кармане.
Совет книги перемен: сохраняйте спокойствие, слушайте интуицию. Признавайте страх, но не подчиняйтесь ему.
Четверг, 18 декабря 2025 года
День Золотого петуха
Менее позитивный день со звездой Малого красного охвата. Годится для сбора долгов, начала обучения, подписания незначительных бумаг, свиданий, завершения процессов и векторов событий. Конфликтная структура может дать травмы, в первую очередь травмы ног, также будьте внимательнее с финансовыми решениями и документами — в них могут быть скрытые пункты, которые на поверку окажутся невыгодными для вас.
Совет книги перемен: исправляйте мелкие ошибки. Говорите мягко, но честно. Поддерживайте близких. Делайте малые добрые дела. Не нужно никому ничего доказывать.
Пятница, 19 декабря 2025 года
День Водной собаки
Негативный день по звездам. Его также называют днем пустоты. Ша Ци (плохая энергия) оказывается в центральном дворце и мрачно нам из него грозит. Процветают эгоистические интересы, риск заразиться неприятной болезнью. Движение к целям лучше начинать без раздутых ожиданий.
События будут развиваться быстро. А вот жизненной энергии в этом дне нет, и он не поддержит никаких начинаний. Хорошо сегодня очищаться, выбрасывать хлам, быть во внутреннем диалоге.
Совет книги перемен: будьте открыты. Говорите честно. Признавайте вклад каждого участника команды.
Суббота, 20 декабря 2025 года
День Водной свиньи
Здесь оказались самые плохие китайские звезды. К тому же это канун зимнего солнцестояния, и энергия Инь находится в своем пике. Такая формация называется «День слабости шести командиров» — ничего существенного на такой период планировать нельзя. Проведите этот день спокойно. К тому же это день со звездой Болезней — медицинские процедуры лучше перенести на другое время.
Совет книги перемен: образ горы, которая возвышается над плодородной землей и грозит обрушением. Период упадка, когда мелкие ошибки, которые раньше пропускались, начинают разрушать большое. Лучше уйти с горы, чем катиться по склону.
Воскресенье, 21 декабря 2025 года
День Деревянной крысы
В 18:03 по Москве состоится пиковая фаза зимнего солнцестояния. Солнце оказывается в самой низкой точке относительно горизонта в Северном полушарии. Световой день будет самый короткий в году. Тем временем в Южном полушарии будет самая короткая ночь. Для северных народов это праздничный день возвращения света. Начиная с него, солнышко будет светить с каждым днем все дольше, а световой день будет наращивать свои силы и достигнет пика своей продолжительности через полгода, к 21 июня.
День зимнего солнцестояния у многих народов, в том числе у славян, был праздником, свободным от каких-то серьезных задач. Потому что в этот день нужно не столько говорить, сколько слушать. Лучше всего настраиваться на ритмы природы. Очень хорошо провести небольшую медитацию, послушать свой организм.
В такую ночь могут приходить вещие сны. А днем могут случаться важные озарения, вас может посетить вдохновение. В этом году зимнее солнцестояние приходится на первый день 60-дневного цикла китайского календаря. Он всегда указывает на важное начало.
Также это хороший день, чтобы загадать желание. Лучшим промежутком времени для этого является час петуха: с 17 до 19 по вашему местному времени. Вторым хорошим часом для медитации будет час собаки с 19 до 21 — благодаря красивой спецструктуре ваши желания будут услышаны. Луна также будет способствовать исполнению желаний, поскольку находится на растущей фазе.
Совет книги перемен: вам предстоит период активной деятельности, после которого ваши желания исполнятся. Примерно в течение двух месяцев.
