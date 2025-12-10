«США нас там не видят»: слова Зеленского об Украине в НАТО вызвали шок

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Christian Spicker; 5-tv.ru

Глава киевского режима резко сменил риторику и сказал, что готов к выборам в стране.

Владимир Зеленский внезапно разразился целой серией нетипичных заявлений. Если раньше глава киевского режима грозился вернуть Крым и присоединить Украину к НАТО, то теперь заговорил о том, что у страны просто нет шансов попасть в альянс.

И даже более того: впервые за все это время Зеленский согласился провести президентские выборы, хотя раньше от них постоянно отказывался. Почему глава Банковой так резко сменил риторику — разбирался корреспондент «Известий» Александр Якименко.

Украинские телеканалы и газеты сегодня пестрят громкими заголовками: рядом с фамилией Зеленский слов «шок» и «сенсация». Пока журналисты теряют дар речи, официальные лица в Киеве вообще не могут его обрести. Вот уже больше 12 часов хранят весьма многозначительное молчание. Зеленский отказался сразу от нескольких требований, которые до сих пор считал незыблемыми. Например, вступление Украины в НАТО.

«Мы точно знаем, что ни США, ни еще несколько стран пока не видят Украину в НАТО. И Россия, безусловно, никогда не будет видеть нас там», — сказал Зеленский.

Не меньший ажиотаж вызвали и другие слова главы киевского режима. Оказывается, выборы на Украине все-таки возможны. Хотя до этого момента Зеленский уверял в обратном.

«Лично я готов к выборам, У меня достаточно воли. И я прошу, чтобы депутаты подготовили предложения о том, как изменить закон о выборах во время военного положения», — заявил глава киевского режима.

Такой резкий разворот Зеленский сделал сразу после интервью президента США Дональда Трампа. Где тот жестко высказался о том, что он думает о демократии на Украине.

«Сейчас важное время для проведения выборов. Они используют войну для того, чтобы не проводить выборы, но я думаю, что у украинского народа должен быть такой выбор. Они говорят о демократии. Но дело доходит до того, что это уже не демократия», — отметил американский президент.

На мнение США в Киеве оглядывались и раньше. Но чтобы кардинально менять позицию, которая четко обозначалась несколько лет… Может дело, в раздражении, которое в Вашингтоне уже будто не в силах скрывать.

«Зеленский находится в совершенно нереалистичном положении, каким он был с самого начала. Заключи мир, дурак», — написал в соцсети Х экс-советник Пентагона Дуглас Макрегор.

Как выяснили журналисты FT, в последнем ультиматуме Трампа Киеву от Зеленского требуют подписать мирный план до католического Рождества. То есть у него примерно две недели. Как бы вообще не последние, судя по настроениям в самой Украине

«Украинское общество устало от Зеленского — это факт, бесспорный факт. От этого управляющего стиля, который иногда приносит такие убытки, что их можно сравнить разве что с действиями врага», — заявил политолог Владимир Цыбулько.

Позицию Украины теперь уже практически вразрез со мнением главы киевского режима в ООН озвучил украинский постпред.

«Россия хочет, чтобы мы сдались, чтобы капитулировали. Мой ответ: дырку от бублика вы получите, а не Украину», — заявил постоянный представиьель Украины при ООН Андрей Мельник.

Крик души на русском языке, цитатой из советского фильма в стране, которую так усиленно декоммунизировали.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.