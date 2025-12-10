Лавров раскрыл часть плана Дональда Трампа по Украине

Лавров: в предложениях США по Украине есть указания о нацменьшинствах в стране

Документ носит закрытый характер, но часть пунктов о правах человека можно огласить.

Глава российского МИД Сергей Лавров сегодня раскрыл небольшую часть мирного плана президента США Дональда Трампа, который переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер привезли в Москву на прошлой неделе.

Сергей Лавров отметил что документ носит закрытый характер, однако, эти пункты упомянуть можно, поскольку они касаются прав человека.

«В тех предложениях, которые Стивен Уиткофф привозил, которые обсуждались подробно с президентом РФ, специально сказано, что необходимо обеспечить на Украине, там, что останется от Украины, права национальных меньшинств и религиозные свободы в соответствии с международными обязательствами», — сказал министр иностранных дел РФ.

Лавров отметил что сейчас главным препятствием на пути к миру является Европа, которая никак не может смириться с поражением Украины и пытается продлить конфликт, хотя денег на это нет.

