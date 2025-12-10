Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomohov

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Певица заверила, что ее хорошие доходы — не роскошь, а необходимость.

Певица Лолита Милявская много работает, чтобы обеспечить будущее дочери. Об этом рассказала сама артистка телеведущему Леониду Закошанскому.

«Пусть это звучит некрасиво, но я не собес и не государство, которое не слишком обо мне заботится. Пенсия — 27 тысяч с московскими надбавками. После сорока я наконец поняла: всю жизнь на мне ребенок. У нее синдром Аспергера, она никогда не будет работать. Моя задача — обеспечить ее и тех, кто будет присматривать за ней после моего ухода», — призналась 62-летняя исполнительница.

Певица уточнила, что почти все деньги стремится отложить, а тратит лишь меньшую часть. Отметив, что хороший доход в ее случае — это не роскошь, лишь необходимость.

Однако уже сейчас знаменитость приобрела для единственной 27-летней дочери Евы квартиру в центре Москвы. Куда наследница Милявской переехала от бабушки.

Синдром Аспергера — это особенность развития. На интеллектуальных способностях данный недуг не сказывается, но создает немало сложностей в коммуникации. Взаимодействие с социумом и адаптация к стрессовым ситуациям людям с таким диагнозом даются не легко.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лолита поделилась курьезной историей из самолета.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.