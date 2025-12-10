Фото: www.globallookpress.com/Peter Druk

У Киева заканчивается запасное оборудование, главным образом — трансформаторы.

Энергосистема Украины выдержит еще два-три ответных удара от Вооруженных сил РФ. Об этом в «Украинском медиацентре» заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, пишет EADaily.

У Украины кончаются резервы запасного оборудования, главным образом — трансформаторов. При этом запасов для распределительных энергосетей практически нет. Оператор «Укрэнерго» еще имеет что-то «в закромах», однако другим распределительным компаниям через две-три российских атаки придется думать, что делать дальше.

После обстрелов мирных населенных пунктов со стороны Вооруженных сил Украины, Россия наносит ответные удары по энергосистеме Незалежной. В итоге сбрасывать мощность приходится даже у украинских АЭС. Импорт электричества вырос почти до максимума, но даже это не помогает центральным регионам страны — туда просто не хватает мощности доставить достаточно электроэнергии, отметил Харченко.

