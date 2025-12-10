В Москве иностранец до смерти забил мужчину битой

Фото: dpa/picture-alliance/ТАСС

В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего иностранца, которого следствие считает причастным к убийству мужчины после нападения с бейсбольной битой. Как сообщили Lenta.ru в ГСУ СК по столице, фигуранту заочно предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ, и материалы направлены в суд.

Следователи установили, что 19 декабря 2019 года в ресторане на улице Авиационной обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, напал на знакомого и нанес ему не менее 11 ударов по жизненно важным областям тела. Затем он вывез пострадавшего в безлюдный район Подмосковья и скрылся.

Личность нападавшего удалось установить лишь спустя несколько лет в ходе дополнительной проверки материалов дела. Сейчас он объявлен в международный розыск.

Ранее во Львовской области мужчина использовал кухонный топор, чтобы отбиться от сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК). Об инциденте сообщил пресс-центр оперативного командования ВСУ «Запад».

По их информации, следственные органы уже занимаются установлением всех обстоятельств произошедшего. В военном командовании отметили, что подобные случаи в регионе фиксируются неоднократно — жители, пытаясь избежать принудительного призыва, нередко вступают в конфликт с представителями ТЦК и причиняют им травмы. Какая-либо информация о личности мужчины, применившего оружие, не раскрывается.

