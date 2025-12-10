Мужчина заразился бешенством после пересадки инфицированной почки

Фото: www.globallookpress.com/Jim West

Донор контактировал со скунсом незадолго до своей смерти.

В США зафиксирован редкий и трагический случай заражения бешенством, связанный с пересадкой органа. Как сообщил Fox News, реципиент пересаженной почки скончался после того, как у него развилась инфекция, переданная донором.

По данным американских органов здравоохранения, мужчина из Мичигана получил донорскую почку в декабре 2023 года. Спустя несколько недель его состояние резко ухудшилось: появились лихорадка, дрожь, проблемы с глотанием и классический признак бешенства — гидрофобия. Пациент был госпитализирован, однако умер через 51 день после трансплантации.

Расследование, проведенное Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC), показало, что донор органа был заражен так называемым «сереброволосым вариантом» бешенства. Эксперты считают, что инфекция передалась ему после контакта со скунсом, который напал на мужчину, когда тот пытался защитить котенка на своем участке в Айдахо. Донор получил глубокую царапину на голени, но, как рассказали родственники, не придал этому значения.

В течение последующих недель у него начались галлюцинации, нарушение координации и проблемы с глотанием. Спустя два дня после появления выраженных симптомов мужчину нашли без сознания у себя дома. Его доставили в больницу, однако вскоре диагностировали смерть мозга. После отключения от аппарата жизнеобеспечения его органы были изъяты для трансплантации — несмотря на то, что семья сообщила о недавнем контакте мужчины со скунсом. Как отмечают в CDC, скрининг донора на бешенство не проводился из-за крайней редкости заболевания у людей.

Кроме почки, донорские ткани получили еще трое пациентов — речь идет о роговице. Всем им хирургически удалили трансплантаты и назначили профилактическое лечение. У этих реципиентов признаков бешенства обнаружено не было.

Представители здравоохранения также идентифицировали 370 человек, которые могли контактировать с инфицированным мужчиной до установления диагноза.

