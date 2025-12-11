«Любим бить лежачего»: Подольская и Пресняков ответили хейтерам Ларисы Долиной

Фото, видео: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Пара сознательно избегает прямых оценок участников скандала.

Многие артисты раскрыли свои истинные лица во время судебных разбирательств по квартире народной артистки России Ларисы Долиной. Об этом певица Наталья Подольская и певец Владимир Пресняков рассказали в беседе с 5-tv.ru на новогоднем концерте «Наш Новый год» в Государственном Кремлевском Дворце.

Исполнители призвали общественность к человечности и уважению.

«Вот почему, зачем, допустим, так набрасываться на Ларису Долину сейчас?» — сказал Пресняков.

Музыкант отметил, что тон обсуждения вокруг артистки, по его мнению, стал чрезмерно агрессивным. Подольская подчеркнула, что происходящее вызывает в их семье искреннее возмущение.

«Мы хотим тоже сделать такое заявление и попросить людей о человечности, потому что-то, что сейчас происходит с Ларисой Александровной, это бесчеловечно… Так бесчеловечно растаптывать человека, который оказался все равно в беде. Это настолько отвратительно, бесчеловечно. Мы просто в ужасе от того, что сейчас происходит», — поделилась она.

Продолжая мысль супруги, Пресняков обратился уже к тем, кто распространяет жесткие, неуместные комментарии в сети.

«А вот люди, которые пишут об этом или говорят, задумайтесь, не попадет ли вам в обратку этот камень. Вселенная не меняется. И Бог есть, поверьте», — отметил он.

Артист добавил, что не сомневается в сказанном: «Этого нельзя бояться, потому что правда в моих словах».

Подольская уточнила, что их пара сознательно избегает оценок участников процесса: «Еще раз. Мы не говорим, кто прав, кто виноват».

По словам Преснякова, люди нередко стремятся воспользоваться чужими трудностями для личных целей.

«Вы обратите внимание, как люди у нас умеют наживаться на горе, и наживаться на несчастье человека. Почему-то мы любим бить лежачего. У нас нет, допустим, в семье этого. И я бы хотел, чтобы не было ни у кого. <…> Потом у нас есть такая поговорка: „Бей своих, чтобы чужие боялись“. Она, к сожалению, работает, но это плохая поговорка. Нельзя бить своих, надо их защищать. Надо защищать людей, которые что-то делают хорошее. А не в секунду их топить, не понимая и не разобравшись в вопросе. Поэтому, друзья, будьте милосердны. И вы ощутите на себе это прозрение. И отношение к жизни… У вас будет все легче», — обратился к людям артист.

Он подчеркнул, что подобное поведение всегда возвращается тем, кто его проявляет. К тому же музыкант добивал, что происходящее вокруг Долиной стало для него неприятным открытием.

«Для меня открылись очень много мерзких людей. Как раз вот для меня они открылись, которые на эту тему воздухают. И это как раз и наши коллеги… В какой-то степени не коллеги, а близкие люди, близкие к шоу-бизнесу», — заключил Пресняков.

Лариса Долина оказалась жертвой крупной мошеннической аферы. Следователи полагают, что группа мошенников, действовавшая из-за границы, сумела ввести артистку в заблуждение и похитить у нее свыше 175 миллионов рублей с апреля по июль 2024 года. Кроме того, злоумышленники фактически вынудили певицу расстаться с элитной квартирой стоимостью более 138 миллионов.

Общий ущерб был оценен в сумму свыше 317 миллионов рублей. Ряд судов признал сделку по недвижимости недействительной, однако одна из сторон подала жалобу в Верховный суд. В рамках процесса обвинение настаивает на назначении фигурантам дела сроков от шести до девяти с половиной лет лишения свободы.

