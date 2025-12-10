Фото, видео: 5-tv.ru

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев встретился с победителями первого конкурса грантов Президентского фонда природы. Мероприятие прошло в Новой Третьяковке на тематической эколого-просветительской выставке «Золотая черепаха».

На встрече вице-премьер обсудил ход реализации уникальных и важных разработок победителей.

«Я убежден, что ваши инициативы внесут важную лепту в сохранение биоразнообразия и развитие наших всех природных территорий», — сказал Патрушев.

Он выразил уверенность в том, что данные инициативы станут примером настоящей заботы об окружающей среде и также способствуют выработке бережного отношения к нашей природе и уникальным богатствам у подрастающего поколения.

Президентский фонд природы был создан в 2025 году по распоряжению президента России Владимира Путина. Основная задача фонда — реализация экологических и природоохранных проектов.

Как отметил Патрушев, общий объем грантового фонда составил один миллиард рублей. Более 1600 заявок было получено на этапе отбора со всех регионов России, и это стало абсолютным рекордом.

Поддержку получили уже 164 проекта, среди них есть и инициативы по мониторингу и очистке побережий от морского мусора, восстановлению популяции лошадей Пржевальского, развитие экотуризма, а также сохранение биологического разнообразия арктической природы в национальном парке «Паанаярви». Среди разработок есть даже центр реабилитации дельфинов Черного моря.

Чтобы сформировать поручения федеральным ведомствам для проработки и оказания методического сопровождения инициатив, Патрушев предложил Фонду аккумулировать все вопросы от грантополучателей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин призвал правительство держать курс на реализацию ключевых целей нацпроектов. Президент подчеркнул, что программы, направленные на повышение качества жизни, должны давать ощутимые результаты.

